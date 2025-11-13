Het lijkt wel Domino Day bij het Nederlands elftal. De spelers vallen een voor een weg met medische problemen. Eerst was er het afzeggen van Wout Weghorst en vervolgens stapte de zieke Quilindschy Hartman niet op het vliegtuig naar Polen. Voor de wedstrijd van vrijdag is Denzel Dumfries ook nog eens een twijfelgeval.

Koeman noemde op de persconferentie het afhaken van Weghorst 'niet zo vreemd'. "Wout had zondag na de wedstrijd (tegen FC Utrecht, red.) al klachten. Toen was het nog wachten op zijn onderzoek, dat op maandag zou plaatsvinden", aldus Koeman. Hij hield Weghorst bij de groep omdat hij ervan uitging dat de spits het zou redden. "Dat bleek niet zo te zijn. Vandaar dat hij er niet bij is en we snel Emanuel Emegha opriepen."

Volgens Koeman was de 22-jarige Emegha een 'logische keuze' als vervanger. "Het gaf gelijk de mogelijkheid om hem te zien. Hij laat een goede indruk achter, maar dat is een korte periode tot nu toe. Het lijkt me beter om die vraag maandagavond te beantwoorden", vertelde de bondscoach. "Hij is net als Luciano Valente positief in de groep. Je ziet dat ze aanpikken op het niveau. Ook voelen ze dat het voor hen een stapje hoger is dan dat ze gewend zijn."

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Zorgen achterin

Bij de afmelding van Weghorst bleef het niet. "Hartman is ziek en dat werd vandaag niet beter. Die is naar huis." Ook zijn er zorgen om Dumfries, die dinsdag de training aan zich voorbij liet gaan. "Denzel is nog altijd twijfelachtig voor morgen. Dat hangt af van vanavond laat. Ik heb straks nog een afspraak met de dokter", vertelde Koeman, die naast hem Jurriën Timber had. Hij staat tegen Polen centraal.

Sunderland-speler Lutsharel Geertruida is de beoogde vervanger van Dumfries, mocht hij het niet redden. "Dan hoeven we maar één poppetje te wisselen", verklaarde Koeman. Dat heeft zijn voorkeur boven Jan Paul van Hecke of Matthijs de Ligt centraal zetten en Timber op rechtsback.

Personele problemen bij Polen

Niet alleen voor Nederland zijn er blessures of afmeldingen, dat geldt ook voor Polen. Daar ontbreken acht spelers. Het is dus de vraag of de Polen met vier of vijf verdedigers gaan spelen. " Maar we trainen op beide varianten dus we zijn voorbereid."

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.