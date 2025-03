Er staan miljoenen euro's op het spel voor Oranje in kwartfinale Nations League

Het Nederlands elftal neemt het donderdag 20 maart en zondag 23 maart op tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De inzet: een plekje in de Final Four van het toernooi én een mooie, financiële opsteker. Genoeg om voor te spelen dus, voor de mannen van Ronald Koeman.

De Nations League is ten opzichte van vorig jaar uitgebreid, met meerdere teams die doorgaan na de groepsfase. Eerst waren het alleen de groepswinnaars die doorgingen naar de Final Four. Nu is er een tussenronde in gezet: zo gingen alle nummers 1 en 2 van de groep door. Waar de UEFA géén duidelijk uitsluitsel over geeft, is of er financieel ook iets is veranderd.

Prijzengeld Nations League

Het is dus rekening houden met de verdeling van de vorige jaren, als we naar de centjes gaan kijken. Omdat Nederland in de A-league zat, kreeg het al een startbonus van 2,25 miljoen euro. Een mooie rinkel in de kassa van de KNVB. Wel liep Oranje hetzelfde bedrag mis, omdat het niet eerste werd in de poule. Dan kreeg je namelijk ook 2,25 miljoen euro, die zijn nu naar onze Oosterburen gegaan.

Rinkelende kassa bij Final Four

Wat er voor Nederland wél op het spel staat tegen Spanje, is een plek bij de Final Four. En dat is toevallig ook financieel zeer aantrekkelijk. Want bereik je die Final Four, dan ben je al verzekerd van 2,5 miljoen euro. De nummer vier krijgt namelijk dat bedrag.

Word je derde, dan krijg je 3,5 miljoen. Ben je de verliezende finalist? Mag je 4,5 miljoen bijschrijven. Wint Oranje de Nations League? Dan zal de financiële man bij de KNVB een gat in de lucht springen. Dan komen er zes miljoen euro's extra in de kluis in Zeist.

WK-kwalificatie

Na de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje, weet Nederland ook gelijk wie ze zullen treffen in de WK-kwalificatie voor het mondiale toernooi in 2026. Er zijn twee opties: een groep met Turkije, Georgië en Bulgarije. Of een groep met Polen, Finland, Litouwen en Malta.

Alles over de Nations League

