Ronald Koeman was vooral tevreden na de klinkende 4-0 zege van Oranje op Finland in de WK-kwalificatie, maar de bondscoach was óók kritisch op zijn spelers. Na afloop legde hij uit wat er anders en beter moet bij het Nederlands elftal om straks op het bijna zekere WK ver te komen.

Koeman heeft een goed gevoel overgehouden aan de wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Finland (4-0) en Malta (0-4). "Er zit soms heel veel voetbal in onze ploeg", zei hij. "Dan spelen we in een hoog tempo, met spelers die tussen de linies komen en gevaarlijke aanvallen over de flanken. We hebben dit voorjaar ook niet zomaar Spanje tweemaal het vuur aan de schenen gelegd. Maar soms vallen we te ver terug. En als dat op het WK gebeurt, kan je er zomaar uitliggen. Dat moet eruit."

'Ik schrijf hem als eerste op'

Nederland hield het tempo hoog tegen de verdedigend ingestelde Finnen. Memphis Depay bereidde de eerste doelpunten van Donyell Malen en Virgil van Dijk voor en tekende zelf voor 3-0. De topscorer aller tijden van Oranje heeft nu 54 doelpunten gemaakt voor zijn nationale ploeg. Hij is met 35 assists ook de speler die de meeste doelpunten van Oranje heeft voorbereid. "Dat zijn fantastische cijfers", zei Koeman. "Hij is de spits die ik als eerste op een papiertje schrijf. Maar hij moet ook fit blijven. Daarom heb ik hem gewisseld."

Justin Kluivert

Koeman gaf Justin Kluivert een kans als aanvallende middenvelder, terwijl Ryan Gravenberch voor rust en Tijjani Reijnders in de tweede helft naast De Jong speelde. "Met Kluivert wilde ik aanvallender spelen", zei Koeman. "Ik was niet van plan om Gravenberch al in de rust te wisselen, maar hij was niet helemaal fit meer. Kluivert speelde goed samen met Depay, maar week voor rust wel te veel naar links uit. Daar hebben we met Gakpo al een fantastische speler."

'Niet de polonaise lopen'

Niet Jeremie Frimpong, maar Donyell Malen was de rechtsbuiten van Oranje tegen de Finnen. "Ook dat had met de tegenstander te maken", zei Koeman. "Maar Donyell Malen heeft het goed gedaan, net als Jurriën Timber achterin. Ik ben heel tevreden over Jurriën." Door het imposante doelsaldo heeft Oranje volgende maand zeer waarschijnlijk aan een zege op Polen of Litouwen voldoende voor een ticket voor het WK. "Dan hebben we ons eerste doel bereikt", zei Koeman. "Maar ik ga dan niet de polonaise lopen. Dat doe ik niet als ik vind dat we eerste in de groep moeten worden."