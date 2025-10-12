Memphis Depay is na topscorer van Oranje nu ook de man met de meeste assists achter zijn naam voor het Nederlands elftal. De 31-jarige spits liet in de thuiswedstrijd tegen Finland voor de WK-kwalificatie zijn enige 'concurrent' Wesley Sneijder definitief achter zich.

Het blijft records regenen voor Memphis Depay. Nadat hij de vorige interlandperiode in Litouwen de titel topscorer aller tijden op zijn naam zette, heeft hij nu in Nederland ook een record te pakken. Dat is namelijk die van meeste assists namens het Nederlands elftal. Hij gaf tijdens het duel met Finland zijn 34ste en 35ste assist en dat zijn de meeste sinds die cijfers worden bijgehouden (1978).

Johan Cruijff

Een kleine kanttekening moet wel geleverd worden. De databanken houden de telling pas actief bij sinds 1978, daarvoor waren daar geen duidelijke regels over. Johan Cruijff staat volgens de bureaus namelijk op 15 assists, maar heeft er mogelijk een boel meer gemaakt. Echter is dat niet officieel opgenomen in de databanken.

Wesley Sneijder definitief voorbij

Voorlopig ging het dus om Memphis en Wesley Sneijder (33). Maar dat aantal is Memphis voorbij, dus is hij de meest productieve Nederlander ooit voor het nationale elftal. Een bijzondere mijlpaal voor hem.

Oranje heeft het op de heupen tegen Finland. In het duel met de nummer 3 van de WK-kwalificatiepoule staat het 3-0 voor Oranje. De eerste assist leverde Memphis op Donyell Malen, de tweede op Virgil van Dijk. Daarna scoorde de MVP zelf ook nog. Bij een zege op Finland neemt Nederland afstand van Polen in de WK-kwalificatie. Met Polen - Nederland in november nog te gaan is het de ploeg van Ronald Koeman alles aan gelegen om zo snel mogelijk afstand te nemen. Polen speelt zondagavond zelf nog uit bij Litouwen, waar Oranje het vorige maand behoorlijk lastig mee had.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.