Oranje heeft flink huisgehouden in de Johan Cruijff ArenA met Finland als tegenstander. Al in de eerste helft werd de wedstrijd beslist, omdat Nederland met 3-0 voor stond bij de rust. Daarmee hebben ze beter spel laten zien dan in en tegen Malta. Ronald Koeman had het één en ander gewijzigd en dat pakte perfect uit. Dit zijn de uitblinkers bij de klinkende zege van Oranje.

Er was één man die echt de show stal tegen Finland en dat was Memphis Depay. Tegen Malta blonk hij als wisselspeler uit door een doelpunt te scoren, maar tegen Finland was hij als basisklant de ster aan de zijde van Oranje. Hij vestigde een nieuw record: die van de meeste assists aller tijden voor Oranje. Even later was hij ook nog trefzeker vanaf de stip. Zo droeg hij bij aan alle doelpunten in de eerste helft.

Memphis

Het zijn wedstrijden als deze waarin het weer duidelijk wordt wat de waarde van Memphis voor Oranje is. Telkens als eraan getwijfeld wordt, levert hij weer. Al doet hij dat de laatste tijd minder tegen de 'grote landen'. Er is veel geëxperimenteerd de afgelopen maanden wat betreft de spitspositie, maar het lijkt toch duidelijk: Memphis moet het gaan doen voor Nederland op het WK.

Ook werd er iets anders duidelijk: Malen is voor dit soort wedstrijden de rechtsbuiten die Oranje nodig heeft. Als een tegenstander diep inzakt, is hij fijn om te hebben. Willen tegenstanders ook voetballen, is Jeremie Frimpong weer de betere om te hebben. Dat is ondertussen duidelijk, ook als je naar de overwegingen van Koeman kijkt.

Keuzes van Koeman

Ook een positieve noot voor Ronald Koeman. Hij maakte de juiste keuzes in zijn ‘raamwerk’ waar hij over sprak. Waar iedereen idolaat is van het Nederlandse middenveld, zag hij dat er toch ook wat miste. Met Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders zijn er drie middenvelders die creatief zijn en het spel willen maken. Stuk voor stuk goede middenvelders, maar ze vullen elkaars rol een beetje in.

Een echte tien miste, vandaar ook dat Reijnders op de bank startte en Kluivert in de basis stond. Kluivert heeft andere kwaliteiten dan de middenvelder van Manchester City en vulde de nummer 10-rol anders in. Hij was continu op zoek naar een steekpass op een inlopende aanvaller.

Reijnders kwam in de tweede helft voor Gravenberch en stond daarmee op zijn favoriete positie, naast controlerende middenvelder Frenkie. Hij had pech dat de helft waarin hij speelde wat minder was, want hij kwam veel minder in het spel voor dan normaal.

Oranje op rapport

Bart Verbruggen - 6,5

Denzel Dumfries - 7

Jurriën Timber - 7

Virgil van Dijk - 7,5

Micky van de Ven - 6,5

Frenkie de Jong - 7

Ryan Gravenberch - 7

Justin Kluivert - 6,5

Donyell Malen - 8

Memphis Depay - 8,5

Cody Gakpo - 7

Tijjani Reijnders - 6,5

Wout Weghorst - 6

Jan Paul van Hecke - 6

Nathan Aké - (niet genoeg minuten gespeeld)

Xavi Simons - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 7,5

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.