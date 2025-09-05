De teleurstelling bij het Nederlands elftal is groot na het gelijkspel tegen Polen (1-1). Volgens bondscoach Ronald Koeman had er meer in gezeten voor Oranje. Doelpuntmaker Denzel Dumfries sluit zich daarbij aan. "Je kan het wel een domper noemen."

"We hadden een geweldige stap kunnen zetten", zei Koeman na afloop van de wedstrijd in de WK-kwalificatie. "We waren de betere ploeg en we kregen de meeste kansen. Maar we maakten dat tweede doelpunt niet. Dan weet je dat dit kan gebeuren."

Denzel Dumfries kopte Oranje op voorsprong met zijn vijfde treffer in de laatste zeven interlands. De rechtsback had voor rust nog een keer kunnen scoren, net als Tijjani Reijnders en Cody Gakpo. "Ik vond ons voor rust beter spelen dan in de tweede helft", zei de bondscoach. "Ik zat ook niet rustig op de bank. Je weet dat je er nog niet bent met een stand van 1-0. Je moet daarvoor een tweede doelpunt maken. We gaven weinig weg, maar dan valt die gelijkmaker toch in de slotfase."

'Pijnlijke avond'

"Het blijft een pijnlijke avond", zei Koeman. "Er was eigenlijk niet veel aan de hand. Maar ik miste in de tweede helft de urgentie om een tweede treffer te maken. We speelden de bal vooral rond. Natuurlijk heb ik ook mooie momenten gezien. Maar dat overheerst nu niet door de uitslag."

Domper

Ook Dumfries heeft een nare smaak overgehouden aan het gelijkspel tegen Polen in het kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Dit is toch wel vervelend", zei hij in de catacomben in De Kuip. "Je kan het wel een domper noemen."

Toch probeert hij positief te blijven. "We moeten ook beseffen dat we veel goeds hebben gedaan", zei de verdediger. "We hebben vooral voor rust veel kansen gekregen. We hebben heel dominant gespeeld. We moeten gewoon zo doorgaan en ons hoofd niet laten hangen. Zondag moeten we er tegen Litouwen gewoon weer staan."

Dumfries benadrukte ook dat het lastig voetballen was tegen Polen. "Ze speelden heel defensief met vijf verdedigers en middenvelders die heel compact stonden", zei hij. "We kregen nauwelijks kans om de bal door het midden te spelen en dat doen we graag. Het is ook lastig tempo maken tegen een ploeg die zo verdedigt. Toch hebben we voldoende kansen gekregen. Als we een tweede doelpunt hadden gemaakt, dan was het klaar geweest."

WK-kwalificatie

Oranje leidt poule G met 7 punten. Polen en Finland hebben ook 7 punten, maar hebben een duel meer gespeeld. Nederland heeft een veel beter doelsaldo dan de grootste concurrenten voor de winst van de poule. "We staan er nog steeds heel goed voor, maar we hadden er met een zege nog beter voor gestaan", concludeerde Dumfries. "We moeten deze wedstrijd goed analyseren."

Nederland speelt zondag een uitduel met Litouwen, dat donderdag gelijkspeelde tegen Malta (1-1). Koeman rekent dan weer op Frenkie de Jong. "Maar ik heb hem net uit voorzorg gewisseld omdat hij last van een bilspier had. Ik wilde geen risico met hem nemen."

Alles over WK-kwalificatie

