Bondscoach van Marokko geeft oordeel over laatkomer Ismael Saibari (PSV): 'Dit is voor hem de hardste manier'

Ismael Saibari werd door PSV-trainer Peter Bosz berispt, nadat de aanvaller meerdere keren te laat kwam opdraven voor een teamafspraak. De straf was dat hij geen speeltijd kreeg in de return tegen Arsenal in de achtste finale van de Champions League. Loopt Saibari er ook de kantjes vanaf bij het Marokkaanse elftal?

Volgens bondscoach Walid Regragui is de aanvaller bij hem wel stipt en punctueel. Dat bleek uit de persconferentie, nadat de selectie van Marokko voor de kwalificatieduels tegen Niger en Tanzania bekend werd gemaakt. Saibari kreeg van Regragui een plekje op de lijst.

Discipline

"Wat er bij zijn club gebeurt, is heel anders dan bij het nationale team", zei de bondscoach. "Ik ken Saibari goed. Hij is gedisciplineerd en komt bij ons nooit te laat. Als spelers een fout maken bij hun club, nemen wij contact met ze op. Maar het belangrijkste is dat hij hier altijd op tijd is geweest."

De in Spanje geboren aanvaller heeft negen interlands voor Marokko op zijn cv staan. Daarin kwam hij tot twee goals. "Misschien is dit de manier van de coach om hem te pushen om het beter te doen", zo ging Regragui verder. "Maar Saibari is de laatste tijd in topvorm en we herinneren onze spelers er altijd aan dat ze Marokko op de best mogelijke manier moeten vertegenwoordigen."

Marokko

Diverse spelers in de Marokkaanse selectie hebben een link met Nederland, bijvoorbeeld omdat ze daar zijn geboren of uitkwamen in de Eredivisie. Op de lijst staan bijvoorbeeld Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Osame Sahraoui en Feyenoorder Oussama Targhalline. Hakim Ziyech is volgens de bondscoach niet fit genoeg en ontbreekt daarom.

PSV

Bosz wil nu weer met een schone lei beginnen. Saibari mag zaterdag mee naar Waalwijk voor de uitwedstrijd tegen RKC. "Hij laat zijn team in de steek en daarom heb ik hem niet meegenomen. Dit is voor hem de hardste manier om het duidelijk te krijgen", zei de trainer eerder in de week.

"Ik moet hem helpen, want het is namelijk een goede jongen. Dat meen ik écht. Een fijn en goed mens, maar dit mag hem niet overkomen."

