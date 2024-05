Boy Kemper lacht na zege NAC om eigen theatertruc: 'Dat moesten ze nog even ophalen'

NAC Breda heeft goede zaken gedaan door met 3-1 te winnen van Roda JC in de eerste ronde van de play-offs om promotie/degradatie. NAC weet dat er nog een zware wedstrijd aan zit te komen, maar kan de halve finales al ruiken. "We pieken op het juiste moment", zei Boy Kemper na afloop.

NAC Breda hielp zichzelf in het zadel door na een kwartier op voorsprong te komen en daarmee de zoveelste mentale tik te geven aan Roda JC. Uiteindelijk liep NAC pas in de tweede helft uit, ondanks de vele kansen die ze al hadden gekregen. Dat was precies wat Kemper dwars zat. "We hadden moeten uitlopen, dat hebben we ook in de kleedkamer gezegd. Verder hebben we echt strijd geleverd en waren we de hele wedstrijd de baas."

Ook aanvoerder Cuco Martina had zijn voet op de rem na afloop: "Ik ben pas voor 50% tevreden als aanvoerder. We hebben nog niks nu", zei hij. Wel was hij trots op de strijd die geleverd werd na een lastig seizoen: "We hebben echt een kloteseizoen gehad met veel ups en downs en de laatste tijd veel negatieve dingen meegemaakt, dus dit is wel een heel fijne opsteker voor ons."

Schoenenwissel Boy Kemper

Kemper stal nog even de show in de eerste helft door een schoenenwissel die nodig was. Iedereen dacht dat hij geblesseerd was geraakt, maar niets leek minder waar. Hij kon er wel om lachen: "Dat is wat ze een tactische ingreep noemen, haha. Mijn schoen was kapot gegaan en ze moesten mijn nieuwe schoen nog halen dus ik moest even een beetje tijd rekken. Dan moet je alles uit de kast trekken."

Play-offs halen

De wedstrijd viel al gauw de kant op van NAC, maar ze vergaten zichzelf dus echt te belonen. Vertrouwen is er wel in een goede afloop bij Martina. "We hebben een goed team met kwalitatief goede spelers, het had alleen tijd nodig om het te laten passen. Alles is nu een beetje achter de rug, ook de negativiteit van de laatste tijd."

Vooraf was er maar één doel bij NAC: "Het doel om de play-offs te halen is gelukt, nu maakt het niet meer uit waar we geëindigd zijn. Iedereen staat op 0. Niemand gaat verwachten dat we iets presteren als je ziet hoe we dit seizoen zijn geëindigd. Dus we hebben werkelijk waar niets te verliezen."

Geweldige tegengoal

Een smet op de wedstrijd voor NAC was de tegengoal van Roda JC. Vanaf een meter of 25 schoot Brian Koglin een vrije trap op weergaloze wijze langs keeper Pepijn van de Merbel. Kemper baalde daar enorm van: "Drie goals voorsprong is net zo'n kantelpunt. Nu zij er nog maar twee hoeven te scoren, is dat echt een groot verschil."

Martina vond het op zijn beurt een geweldige vrije trap: "Ik sprak Van de Merbel net. Ik zei tegen hem: 'Ook al stond Petr Cech op goal, dan nog was die vrije trap erin gegaan.' Ik kan mijn keeper niks verwijten."

Beslissing valt vrijdag

De return vindt vrijdagavond om 20.00 uur plaats in Kerkrade. De laatste strohalm voor Roda JC om alsnog promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De winnaar van die partij speelt tegen FC Emmen of FC Dordrecht.