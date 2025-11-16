Oranje zal het maandag zonder de steun van de Dutch Fanatics moeten doen tijdens het duel met Litouwen. De fanatieke aanhang boycot de wedstrijd in de hoop de druk op de KNVB om aan hun wensen te voldoen op te voeren.

De Dutch Fanatics is een supportersgroep binnen de fanatieke aanhang van Oranje. De groep werd in het leven geroepen om Oranje optimaal te kunnen steunen tijdens interlands. Zo wil de groep een sfeervak zonder vaste zitplaatsen en toestemming voor het gebruik van vlaggen, trommels en megafoons. Tot nu toe geeft de KNVB geen gehoor aan die oproep.

In de hoop de druk op de KNVB op te voeren, zal de fanatieke groepering de wedstrijd tussen Nederland en Litouwen maandag boycotten. Dat laat de groep weten in hun verhaal op Instagram. Eerder werd het duel tussen Nederland en Finland (4-0) al geboycot door de groep om dezelfde reden.

'De maat is vol'

De groep laat weten in 2026 weer van de partij te zijn bij wedstrijden van Oranje 'met grote plannen richting het WK'. In oktober kondigde de groep al aan dat ook andere Oranjesupporters die al jaar en dag aanwezig zijn bij wedstrijden in gesprek zouden gaan met de KNVB.

'Ook voor hen is de maat nu vol', concludeerde de groepering. 'Wij zullen ons in blijven zetten voor een betere sfeer bij het Nederlands elftal. Opgeven zullen we niet doen.'

Duel met Litouwen

Maandag neemt de ploeg van Ronald Koeman het op tegen Litouwen. Hoewel Nederland vrijdag teleurstelde tegen Polen (1-1), is Oranje vrijwel zeker van deelname aan het WK 2026. Dat is goed nieuws voor Koeman, die de afgelopen tijd meerdere spelers door blessures zag afhaken, waardoor hij maandag over een beperkte selectie beschikt.

