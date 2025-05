Groot respect voor 'onderbelicht onderdeel van de voetbalsport': 'Daar worden mensen écht geholpen'

Noa Lang schitterde afgelopen week in een mooi maatschappelijk filmpje van PSV waarbij hij een supporter de dag van zijn leven gaf. Zulke maatschappelijke zaken zie je vaker in het seizoen voorbij komen. Maar het échte werk gebeurt gedurende het hele seizoen, achter de schermen. Trainer Robert Maaskant vindt dat daar veel meer aandacht voor mag komen. "Dan merk je pas het verschil van de impact van voetbal."

Want een ziekenhuisbezoek eens per jaar, of één fan een geweldige dag bieden, is niet het enige maatschappelijke dat er gebeurt in het voetbal, wil de ervaren trainer benadrukken. "Er zijn zoveel clubs die ontzettend veel sociaal-maatschappelijk werk verrichten, die foundations zijn écht gigantisch", vertelt hij terwijl hij naar shirts van de traditionele top-3 wijst, PSV, Feyenoord en Ajax. "Andere sporten komen daar nu ook steeds maar achter, maar dán pas merk je echt de impact van voetbal."

Onderbelicht onderdeel

Maaskant vindt de maatschappelijke takken uit de voetbalwereld een onderbelicht onderdeel van diezelfde voetbalwereld. " Iedereen is vaak kritisch op die voetballerij. En het is ook soms een harde wereld. Maar als je kijkt wat er op de achtergrond gebeurt bij die clubs. Niet alleen maar af en toe een keer een ziekenhuisbezoekje. Echt goede programma's voor van allerlei dingen. Dat kan over voeding gaan, dat kan over beweging gaan, dat kan over armoede gaan, dat is een heel breed spectrum. Ja, dat doen die clubs fantastisch."

Hij komt met verschillende voorbeelden van realisaties die daadwerkelijk impact hebben gehad. De VreindenLoterij, maar bijvoorbeeld ook de samenwerking tussen coaches betaald voetbal en de organisatie Spieren voor Spieren, waar Louis van Gaal al jaren ambassadeur voor is. Maar één organisatie, die niet meer bestaat door financiële problemen, wil hij uitlichten: European Football for Development Network.

Impact maken

"Daar is echt veel impact mee bewerkstelligd. Europese voetbalclubs werden bij elkaar gebracht. Ik denk even aan de Legia Warschau. Waar voedselpakketten ingezameld werden in Polen. Daar wordt echt geholpen. Ook in Boedapest worden heel heel veel dingen op scherp gezet door zulke organisaties. In Engeland hebben foundations ook veel impact."

In Engeland zijn er zelfs spelers die veel betrokkenheid tonen, of hun eigen foundation hebben zoals Marcus Rashford. De in Manchester geboren Engelsman heeft veel betekent voor de jeugd in de minder bedeelde wijken van de stad. "Daar heeft hij enorm groot mee uitgepakt."

Misbruik

Wel ligt daar een gevaar op de loer, denkt Maaskant te weten. "Ik vind dat er ook wel veel foundations opgericht zijn vanuit belastingtechnisch oogpunt. Dat is weleens jammer. De belastingadviseurs zijn ook op de hoogte van de soorten constructies. Dus je ziet veel voetballers die het goed hebben gedaan, ineens een stichting oprichten. Enkel voor belastingvoordeel. Dat moet niet de intentie zijn. De intentie moet zijn om anderen te helpen.

In de vijftiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands succes in Europa. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de situatie van Justin Bijlow bij Feyenoord, spreekt hij over de maatschappelijke kracht van het voetbal en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

