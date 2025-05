Bikkelhard advies voor Feyenoord en Justin Bijlow: 'Ze moeten hem een contract geven als keeperstrainer'

Feyenoord-doelman Justin Bijlow werkt hard aan zijn revalidatie, maar volgens Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine moet Feyenoord al nadenken over de toekomst van de blessuregevoelige keeper. Hij komt met een bikkelharde conclusie. "Laat hem maar in de jeugd beginnen als keeperstrainer en daar doorgroeien..."

Bijlow liep in januari wederom een blessure op, wat alweer zijn twintigste blessure in zijn spelerscarrière is. Hierdoor heeft hij in totaal al meer dan tweehonderd wedstrijden moeten missen gedurende zijn loopbaan. "Tegen Feyenoord zou ik zeggen: koop het contract van die jongen af en geef hem een contract als keeperstrainer. Natuurlijk zal hij nog willen keepen, maar als je continu geblesseerd bent en daar niet toe in staat bent...", stelt Maaskant.

Rol als keeperstrainer

De trainer van Helmond Sport is van mening dat Feyenoord een rol als keeperstrainer serieus moet overwegen. "Als het als speler niet meer lukt, zou Feyenoord naar een creatieve oplossing moeten zoeken. Hij is een jongen van de club, dus leidt hem dan op als keeperstrainer. Niet per se bij het eerste elftal, maar in de jeugd en daar doorgroeien. Dan kan hij nog wel als derde doelman erbij blijven. Dat is toch een mooie combinatie?", vraagt Maaskant zich af.

Presentator van De Maaskantine Rick Kraaijeveld gelooft dat de 27-jarige Justin Bijlow niet snel genoegen zal nemen met zo’n rol. Maaskant ziet dat echter anders: "Hij komt nergens door de keuring. Als ik hem was, zou ik aan zijn toekomst denken. Op het moment dat je één keer afgekeurd bent, dan ga je niet bij andere clubs door de keuring komen hoor. In geen enkel land."

'Die dokter keurde standaard iedereen af'

Maaskant denkt op dat moment aan zijn bijzondere tijd bij Dynamo Minsk in Wit-Rusland. "Daar hadden we een dokter... Het viel me op dat iedere nieuwe speler die bij ons kwam door die dokter standaard werd afgekeurd. Er was altijd wel iets mis, zelfs als die speler net een hele competitie had gespeeld, topfit was en Europees had gespeeld", vertelt hij lachend.

"Het bleek dat de dokter zich wilde indekken. Als een speler na de keuring geblesseerd raakte, bijvoorbeeld tijdens zijn eerste wedstrijd, werd de dokter daarvoor verantwoordelijk gehouden en ontslagen door de eigenaar. Om zichzelf te beschermen, keurde hij spelers van tevoren al af. Uiteindelijk moest ik de beslissingen nemen, ook al ben ik geen arts. Maar zodra ik de beslissing nam, lag de verantwoordelijkheid bij mij", herinnert Maaskant zich nog goed.

