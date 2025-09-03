Liverpool-ster Mohamed Salah is boos. De blikvanger van het team van manager Arne Slot zag een bericht op sociale media passeren en deed daar luidkeels zijn beklag over.

Salah was woest op een fanaccount van Liverpool, dat volgens hem respectloos is Anfield Edition, een van de grootste Liverpool-fanaccounts op X met meer dan 500.000 volgers, plaatste een foto van de twee recordaanwinsten Florian Wirtz en Alexander Isak. Zij kwamen deze zomer voor enorm veel geld over en vervingen, qua rugnummer dan, twee oud-spelers.

Zij namen respectievelijk de rugnummers 7 en 9 over van Luis Díaz en Darwin Núñez. Zij vertrokken deze zomer naar Bayern München en Al Hilal. Het fanccount gaat dat tweetal in ieder geval niet missen, want de tekst bij de foto luidde: "Noem een grotere upgrade in de voetbalgeschiedenis".

Salah was woest en deze post met het volgende commentaar: "Wat dachten jullie ervan om de geweldige nieuwe aanwinsten te vieren zonder respectloos te zijn tegenover Premier League-kampioenen?"

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Het fanaccount reageerde op Salah met excuses. De bedoeling was volgens hen niet om respectloos te zijn, maar juist om de nadruk te leggen op de ongelooflijke transfers die de club deze zomer heeft gedaan, waarbij met Wirtz en Isak tweemaal het transferrecord werd verbroken.

Fanaccount reageert op Mo Salah

Vervolgens voegde Anfield Edition eraan toe dat ze dit 'eerder juist dan onjuist' vonden. Een duidelijke verwijzing naar een uitspraak van Salah van vorig seizoen. Voordat hij zijn nieuwe contract tekende, zei hij dat hij 'eerder buiten de club dan binnen de club' stond.

Eerder deze woensdag kwam er al een uitspraak van Mohamed Salah naar buiten. Daarin sprak hij over de geweldige klik die hij had met Núñez en Díaz. Hij gaf toe dat het nog moeilijk is om op het veld een vergelijkbare connectie te vinden met Hugo Ekitike, die eveneens voor een smak geld werd gekocht.

481 miljoen aan transfers

Deze zomer was Liverpool bijzonder kooplustig. Isak, Wirtz en Ekitike werden dus gehaald, maar ook Milos Kerkez, Jeremie Frimpong en Giovanni Leoni kwamen voor tientallen miljoenen naar Anfield. In totaal werd er maar liefst 481 miljoen euro betaalt voor alle spelers. Geen enkele club gaf deze zomer zo veel uit aan versterkingen.

Slot is het seizoen goed begonnen. In de competitie werden de eerste drie duels gewonnen. Bournemouth (4-2), Newcastle (2-3) en Arsenal (1-0) werden verslagen. Het Community Shield-duel met Crystal Palace werd wel na penalty's verloren. Volgende week zondag treft het buitenshuis Burnley, de woensdag daarna (17 september) begint het het Champions League-avontuur tegen Atlético Madrid.

