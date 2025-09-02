Een ontroerende transfer bij het Liverpool van Arne Slot. Kostas Tsimikas vertrekt bij 'The Reds' en daar is een fan zeer verdrietig om. De beroemde 6-jarige Isaac Kearney neemt via TikTok afscheid van de Griek die door Liverpool wordt verhuurd aan AS Roma.

Tsimikas heeft na vijf jaar Liverpool op huurbasis verlaten. De Griekse linksback zal tot de zomer van 2026 voor AS Roma uitkomen. Zijn contract bij 'The Reds' loopt nog door tot de zomer van 2027. Op dit moment kwam de verdediger niet in de plannen voor van manager Slot.

Een 6-jarige Liverpool-fan nam op een bijzondere manier afscheid van Tsimikas via een video. Het gaat om de jonge Isaac Kearney, die lijdt aan het Wolf-Hirschhorn-syndroom, een zeldzame genetische aandoening die zijn ontwikkeling vertraagt.

In de video had de jonge fan van 'The Reds' een duidelijke boodschap: "Hallo Tsimi, ik wilde je even heel veel succes wensen bij AS Roma. Ik ga je enorm missen. Ik hoop je snel weer te zien. Jouw eigen 'Greek Scouser'."

De inmiddels 29-jarige Griek brak als talent door bij Olympiakos in eigen land. Hij werd in Nederland ook populair dankzij een periode bij Willem II. Daar speelde hij op huurbasis één seizoen in 2017/2018 en deed hij naar behoren. Vervolgens speelde hij nog twee jaar bij Olympiakos, waarna hij een toptransfer verdiende.

Vanaf het seizoen 2020/2021 speelde hij namelijk op Anfield. Met die club won hij vorig seizoen de Premier League onder Slot. Daarnaast schreef Tsimikas eerder al de FA Community Shield, FA Cup en tweemaal de League Cup op zijn naam.

