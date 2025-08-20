Arvid Smit, oud-profvoetballer, heeft een opmerkelijke carrière afgelegd. Van assistent-trainer bij één van de kleinste profclubs in het mannenvoetbal, tot een belangrijke rol in de top van het internationale vrouwenvoetbal. Zijn pad is verweven met grote trainers als Andries Jonker en Sarina Wiegman. "Als je mij tien jaar geleden had gevraagd: wat ga je doen? Dan had ik denk ik niet gezegd dat ik in het vrouwenvoetbal zou werken", vertelt Smit.

In oktober 2021 verraste oud-PSV'er Smit door de overstap te maken van Telstar, waar hij assistent-trainer was onder Andries Jonker, naar de technische staf van de Oranje Leeuwinnen. "Andries had een goede band met Sarina en heeft mijn naam weleens genoemd bij haar, toen is het snel gegaan. Ik heb er ook niet lang over na hoeven te denken, maar dat kwam meer omdat ik zeven dagen per week op het veld stond, dat was véél te véél", kijkt Smit terug op die periode in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Veranderde blik op het vrouwenvoetbal

Smit geeft toe dat hij aanvankelijk weinig bekend was met de details van het vrouwenvoetbal, maar zijn samenwerking met Sarina Wiegman tussen 2019 en 2021 heeft zijn kijk daarop compleet veranderd. "Toen merkte ik pas hoe professioneel zij dingen aanpakt, op alle vlakken. Hoe gedetailleerd ze is en, misschien wel haar grootste kracht, dat ze echt mega goed kan verbinden en met iedereen levelen om een groep bij elkaar te brengen. Zij is daar gewoon echt heel goed in."

Sarina Wiegman of Andries Jonker?

In De Maaskantine van Robert Maaskant wordt Smit het prikkelende dilemma voorgelegd: Sarina of Andries? "Ja, dat is mooi… Daar zet je me aardig voor het blok. Maar als ik écht een naam moet noemen, dan Andries", licht hij toe. "Hij heeft de meeste impact op mijn carrière. Als twaalfjarige jongen speelde ik bij de HFC-jeugd en was ik aanvoerder onder Andries. Toen werd ik een elftal hoger gezet door hem. Er stond superveel druk op, dat was voor mij toen al als een jong jongetje. Hij loopt als een rode draad door mijn carrière", doelt hij op zijn latere samenwerkingen bij Telstar en de Oranje Leeuwinnen.

De rol van Smit in Engeland

Komend jaar staat Smit aan het begin van een nieuw avontuur: hij wordt assistent-trainer van Wiegman bij de nationale ploeg van Engeland. Daar mikt hij niet alleen op het binnenhalen van prijzen, maar ook op het drukken van zijn eigen stempel. "Sarina is heel gestructureerd en ik ben wel ietsje flexibeler. Ik kan ook wel makkelijker improviseren. Ik denk dat ik de groep goed bij elkaar kan houden met individuele aandacht, ook spelers die niet spelen. Sowieso op het veld met trainingen kan ik als assistent een heel belangrijke rol hebben, maar ik vind Sarina wel een heel complete coach", zegt Smit lovend.

Naast zijn focus op het vrouwenvoetbal, heeft Smit nog een ander doel: het behalen van zijn UEFA PRO-licentie. Dit diploma opent de deur naar een breed scala aan mogelijkheden. Toch ligt zijn hart voorlopig bij het vrouwenvoetbal. "Op dit moment zit ik wel echt in het vrouwenvoetbal, dus als ik moet kiezen tussen een baan als hoofdtrainer in de Eredivisie óf bondscoach van de Leeuwinnen... Dan zou ik het liefst voor bondscoach gaan. Het mooiste is voor mij nog altijd een toernooi winnen, een EK of WK."

Geen spijt van keuzes

Hoewel zijn carrière een onverwachte wending heeft genomen, heeft Smit geen moment spijt gehad van de sprong naar het vrouwenvoetbal. "Als je mij tien jaar geleden had gevraagd: wat ga je dan doen? Dan had ik denk ik niet gezegd dat ik in het vrouwenvoetbal zou werken. Maar ik heb er geen dag spijt van", besluit Smit.

In de vernieuwde Maaskantine gaat Robert Maaskant wekelijks in gesprek met een gast uit de voetbalwereld. Naast hem schuift ditmaal Sportnieuws.nl-voetbalwatcher en Oranje Leeuwinnen-volger Aron Kattenpoel Oude Heerink als co-host aan.