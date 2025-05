Braziliaanse wereldkampioen (47) belandt in ziekenhuis na bizar ongeluk: 'Hij is bij bewustzijn'

Voormalig Braziliaans international Lucio is in het ziekenhuis beland. De wereldkampioen voetbal uit 2002 liep brandwonden op bij een ongeluk in eigen land. Hij wordt behandeld aan zijn verwondingen.

Het zou gaan om een huiselijk ongeval, zo meldt de Braziliaanse krant O Globo. De 47-jarige ex-verdediger is afgelopen donderdag opgenomen in een ziekenhuis in hoofdstad Brasília. Dat vertelt zijn 29-jarige vriendin Marília Forgiarini. Hij heeft brandwonden over zijn hele lichaam.

Brazilië opgeschrikt door gewapende overval op spelers van topclub bij terugkomst van Copa Libertadores Een aantal spelers van de Braziliaanse topclub Flamengo is aan een beschieting op de snelweg in Rio de Janeiro ontsnapt. Ze waren op de terugweg van een Copa Libertadores-duel in Argentinië, waar Flamengo met 1-1 gelijkspeelde tegen Centro Córdoba.

Bewustzijn

Hoe ernstig de 105-voudig international eraan toe is, is niet bekend. Het ziekenhuis bevestigde dat de situatie van Lucio stabiel is en hij bij bewustzijn is. Volgens O Globo heeft het liefdeskoppel een ongeluk gehad met een ecologische open haard die is ontploft.

"De patiënt is stabiel en bij bewustzijn en wordt verzorgd door een multidisciplinair team. Hij krijgt gespecialiseerde medische controle voor de behandeling van zijn brandwonden", aldus een verklaring van het ziekenhuis.

Memphis Depay loopt door oud-PSV'er heldenrol mis tijdens razendsnelle rentree in Brazilië Memphis Depay beleefde een week geleden een totale rampdag met Corinthians, maar inmiddels hangt de vlag er weer heel anders bij. De Nederlandse aanvaller maakte zaterdag zijn rentree na blessureleed en bewees direct zijn waarde voor het team. Die avond had nog mooier kunnen zijn, maar daar stak een oud-PSV'er een stokje voor.

Imposante carrière

Lucio eindigde zijn imposante carriere in 2020, toen hij al ruim in de veertig was. De centrale verdediger droeg het shirt van onder meer Bayer Leverkusen, Bayern München, Inter en Juventus. Voor Bayern München speelde hij zijn meeste wedstrijden.

In 2012 vertrok hij transfervrij weer terug naar Brazilië om voor Sao Paulo te voetballen. Hierna begon het binnenlandse avontuur bij verschillende Braziliaanse clubs: Palmeiras, SE Gama en Brasiliense-DF. Bij die laatste club zette hij een punt achter zijn carrière. Tussendoor speelde hij ook 16 wedstrijden voor FC Goa, een club uit India.

Gelekte kleur van WK-shirt Brazilië wekt enorme woede en dwingt bond zelfs tot officiële reactie Hoewel Brazilië nog helemaal niet zeker is van deelname aan het WK voetbal van 2026, zijn de fans van het iconische voetballand verre van blij met gelekte informatie over het nog te maken uitshirt van de nationale ploeg voor het WK. Er wordt waarschijnlijk voor een hele andere kleur gekozen dan voor het traditionele blauw in het uitshirt.

WK voetbal