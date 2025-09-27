De voetbalwereld is in shock na een treurige gebeurtenis eerder deze week. De 21-jarige Billy Vigar, jarenlang een talent bij Arsenal, kwam door een noodlottig ongeval tijdens een voetbalwedstrijd om het leven. De emoties zijn vanzelfsprekend erg hevig, maar zelfs zo erg dat er iemand met de dood is bedreigd.

Het gaat om een medewerker van de club waar het ongeluk plaatsvond. Tijdens de uitwedstrijd van Chichester City bij Wingate en Finchley ging het vreselijk mis. Vigar, speler van Chichester City, botste langs het veld hard tegen een muur. Meteen was duidelijk dat de situatie zeer ernstig was.

De jonge aanvaller werd dinsdag in coma gebracht en geopereerd om zijn leven te letten. Dat bleek tevergeefs. Pas op 21-jarige leeftijd liet Vigar donderdag het leven. Veel clubs, waaronder Arsenal, betuigden hun medeleven aan de jongeling.

Muur dichtbij het veld

The Daily Mail weet meer over wat er allemaal plaatsvond tijdens het ongeluk en in de dagen erna. Het ongeluk gebeurde toen Vigar een bal die over de zijlijn wilde tegenhouden. Vervolgens botste hij tegen de muur. Een petitie om zulke muren nu te verwijderen rondom voetbalvelden is al duizenden keren ondertekend.

Helaas zijn er ook zeer treurige reacties. Zo werd een belangrijke functionaris bij Wingate en Finchley, waar de tragedie plaatsvond, op vervelende wijze lastiggevallen. "Ik heb doodsbedreigingen ontvangen. Ik voel me bedreigd."

Allemaal rouwen

Hij vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar snapt niet waarom de club iets wordt verweten. "Iedereen komt op me af en geeft ons de schuld van wat er is gebeurd. We rouwen hier allemaal."

Vigar kwam op 14-jarige leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Arsenal, waar hij het schopte tot de Onder 18- en de Onder 21-teams. Tot een échte doorbraak in het eerste kwam het niet. Hij vertrok in de zomer van 2024. Hij kwam ook nog uit voor Eastbourne Borough (gehuurd van Arsenal) en Hastings United. Sinds deze zomer speelde hij voor Chichester City. De club komt voorlopig niet in actie.