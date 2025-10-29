Trainer Arne Slot heeft een zware avond achter de rug met Liverpool. Er werd met 3-0 verloren van Crystal Palace en daardoor is de ploeg uitgeschakeld in de League Cup. Volgens Britse media is dat volledig de verantwoordelijkheid van de Nederlander.

Daily Mail is keihard voor Slot. "Ik denk niet dat de spelers hier iets aan kunnen doen." De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de trainer. "Het systeem is weer helemaal verkeerd. Crystal Palace walst er gewoon overheen", wordt er geschreven. "De tactieken van Slot gaan alle kanten op."

De verslaggever in het stadion merkte ook de ovrede bij de fans op. "De meeste Liverpool-supporters zijn weggegaan", zag hij. "Een fan vertelde me dat dit een van de slechtste Liverpool-wedstrijden is die hij ooit heeft bezocht. Dat zegt echt alles."

The Guardian noemt Anfield 'een vreselijke plek op dit moment'. De regen die met bakken uit de hemel viel draagt daar ook aan bij. "Maar daar geven de Palace-fans niks om. Die zijn in de feestmodus." BBC denkt dat Slot hoopte dat de wedstrijd gestaakt zou worden vanwege de hevige regenval.

Volgens The Sun gaat Liverpool van 'hero to zero' na de dramatische resultaten van de laatste tijd. "Liverpool is niet weer gewoon verslagen, ze zijn kapotgemaakt."

Kritiek van fans

Slot kreeg voorafgaand aan het duel al kritiek van fans vanwege opvallende keuzes in de opstelling. Na vier achtereenvolgende nederlagen in de competitie, trad hij in het bekerduel met Crystal Palace aan met een b-elftal. Zo'n beetje alle basisspelers kregen rust, onder wie Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Zij zaten ook niet op de bank.

Slot liet doelman Freddie Woodman zijn debuut maken en zet drie tieners in de basis: de 17-jarige aanvaller Rio Ngumoha en de middenvelders Trey Nyoni en Kieran Morrison, beiden 18 jaar. Fans van Liverpool hadden daardoor al weinig vertrouwen in de ploeg. "Gefeliciteerd Palace, wij gaan niet winnen", klonk het op X. "Slot is het helemaal kwijt."