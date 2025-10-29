Liverpool heeft een dramatische avond beleefd in de EFL Cup. Er werd in eigen huis met 0-2 verloren van Crystal Palace. Trainer Arne Slot heeft de crisis bij de ploeg dus nog niet de kop in kunnen drukken.

Slot lag voorafgaand aan de wedstrijd al onder vuur. Na vier achtereenvolgende nederlagen in de competitie, trad hij in het bekerduel met Crystal Palace aan met een b-elftal. Zo'n beetje alle basisspelers kregen rust, onder wie Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Zij zaten ook niet op de bank.

Kritiek

Slot liet doelman Freddie Woodman zijn debuut maken en zet drie tieners in de basis: de 17-jarige aanvaller Rio Ngumoha en de middenvelders Trey Nyoni en Kieran Morrison, beiden 18 jaar. Fans van Liverpool hadden daardoor al weinig vertrouwen in de ploeg. "Gefeliciteerd Palace, wij gaan niet winnen", klonk het op X. "Slot is het helemaal kwijt."

De kritiek bleek terecht, want al voor rust kwam Liverpool op 2-0-achterstand. Ismaïla Sarr was verantwoordelijk voor de doelpunten van Crystal Palace.

Rode kaart

In de 80e minuut leek het doek al definitief gevallen voor het team van Slot. Amara Nallo werd 12 minuten na zijn invalbeurt met rood van het veld gestuurd nadat hij een doorgebroken speler onderuit haalde.

Hij stond dus wel iets langer in het veld dan bij zijn optreden tegen PSV in de Champions League vorig jaar. Toen moest Nallo al na vier minuten met rood van het veld.

In de slotfase zette Crystal Palace de score op 0-3. Yeremy Pino deelde de genadeklap uit aan Liverpool, dat dus in ronde vier van de League Cup is uitgeschakeld.

De kampioen van Engeland staat zevende in de Premier League. Na de tegenvallende resultaten gaat ook de positie van Slot bij de club steeds meer onder druk te staan.