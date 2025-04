Britse media maken gehakt van voormalig Ajax-keeper André Onana na horroravond bij Manchester United

André Onana was voor de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Manchester United al veelbesproken, maar na de wedstrijd was hij helemaal het onderwerp van gesprek. De doelman uit Kameroen was voor de wedstrijd betrokken bij een klein relletje, maar tijdens de wedstrijd viel hij op met twee blunders. De Britse media was dan ook niet mals voor de doelman.

Voor de wedstrijd zei Onana op een persconferentie dat hij Lyon wel een goede ploeg vond, maar dat United naar zijn mening een stuk beter was. Dit schoot bij Nemanja Matic, middenvelder van de Fransen, in het verkeerde keelgat. "Als je één van de slechtste keepers uit de historie van Manchester United bent, dan moet je oppassen met wat je zegt. Als De Gea, Peter Schmeichel of Van der Sar het had gezegd, ging ik misschien twijfelen bij mezelf."

Door de kleine rel waren veel ogen gericht op Matic en Onana tijdens de wedstrijd. De doelman leek hier echter niet tegen bestand, want in de eerste helft bezweek hij onder de druk. Onana zat compleet mis bij een houdbare vrije trap van Thiago Almada, waardoor Lyon op voorsprong kwam. United kwam uiteindelijk terug tot een 2-1 voorsprong, maar in de laatste minuut maakte Lyon alsnog gelijk. Ook bij die goal van Rayan Cherki ging Onana niet vrijuit.

Diepe onvoldoendes

In Manchester Evening News kreeg Onana een 2 als cijfer na zijn optreden tegen Lyon. "Was hij maar een keer foutloos, maar het lukte hem weer niet. Bij zowel de goal van Almada als die van Cherki ging Onana de fout in, waardoor United de zege verspeelde."

The Daily Express was iets milder voor Onana met een 3 als eindcijfer. "Hij had de kans om de criticasters de mond te snoeren na de minirel met Matic gedurende de week. Onana gaf de critici echter alleen maar meer aanleiding met twee verschrikkelijke fouten bij de goals van Lyon. Het was misschien beter geweest om niets over zijn optreden te zeggen. Een totale nachtmerrie."

'Laat je voeten spreken'

Maar vooral The Daily Mail is snoeihard voor Onana na diens fouten. "Hij moest het gewoon zijn. Hij stookte voor de wedstrijd het vuurtje op met opmerkingen dat United veel beter was dan Lyon. Onana voerde verbaal de oorlog met Matic. Dus natuurlijk moest de slechterik van de avond twee keer op verschrikkelijke wijze de fout in gaan. Sinds het begin van vorig seizoen is er geen enkele Premier League-keeper die meer blunders heeft gemaakt dan Onana (9 stuks). Laat het op het veld maar eens zien voor je gaat praten", sluit The Daily Mail vervolgens af met een 2 voor het optreden van de doelman.

