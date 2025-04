Nederlanders spelen hoofdrol in kwartfinales Europa League, André Onana de gebeten hond

Twee Nederlanders hebben donderdagavond een hoofdrol gespeeld in de kwartfinales van de Europa League. Joshua Zirkzee redde zijn blunderende ploeggenoot André Onana en bij Rangers - Athletic Bilbao was nog een landgenoot belangrijk.

Onana kon wel door de grond zakken in de eerste helft. Nadat hij een verbale ruzie had gekregen met tegenstander Nemanja Matic van Olympique Lyon voor het duel, blunderde de oud-doelman van Ajax in de wedstrijd opzichtig bij de 1-0 van de thuisploeg. Hij schatte een vrije trap van Thiago Almada helemaal verkeerd in en zag de 1-0 binnenvallen. Maar Zirkzee redde hem diep in de slotfase, althans, dat leek zo.

Beledigde André Onana beleeft nachtmerrie: veelbesproken United-keeper blundert opzichtig André Onana kon donderdagavond wel door de grond zakken. De keeper van Manchester United beleefde een nachtmerrie in de eerste helft op bezoek bij Olympique Lyon. Zouden de beledigende woorden van tegenstander Nemanja Matic in zijn hoofd zitten?

Tweede blunder Onana

De Oranje-international viel na ruim een uur in en zorgde in de 88ste minuut voor de 2-1 voorsprong. Verdediger Leny Yoro had vlak voor rust de stand al op 1-1 gezet. Het geplaagde Manchester United leek daarmee op weg naar een belangrijke uitzege in de kwartfinale, maar zag Onana wéér blunderen in blessuretijd. De keeper bokste een rebound zo in de voeten van Lyon-speler Rayan Cherki. Hij maakte in 90+5 de gelijkmaker en bepaalde de eindstand op 2-2.

Bizarre kwartfinale Rangers

In een andere kwartfinale, tussen het Schotse Rangers en Athletic Bilbao, pakte Robin Pröpper al na dertien minuten een negatieve hoofdrol. De voormalig verdediger van Heracles en FC Twente ontnam een scoringskans van de Spanjaarden en kreeg direct rood. Met tien man sleepte de Schotse topploeg er een punt uit. Ondanks liefst 12 minuten aan blessuretijd en een zeer opmerkelijke VAR-beslissing.

Bizarre VAR-beslissing

Halverwege de tweede helft leek Bilbao tegen tien man op 0-1 te komen. Berenguer scoorde, maar na minutenlang bakkeleien van de VAR werd de goal teruggedraaid en kreeg Bilbao een strafschop vanwege een handsbal eerder in diezelfde aanval. Berenguer ging zelf voor de strafschop staan, maar de Schotse keeper Liam Kelly pakte de strafschop en hield de stand op 0-0. Daar bleef het bij.

Micky van de Ven

Tottenham Hotspur met Micky van de Ven zag Eintracht Frankfurt in Londen al in de zesde minuut de leiding nemen door een doelpunt van Hugo Ekitiké. In de 26e minuut stond het weer gelijk. Verdediger Pedro Porro schoot van dichtbij raak op aangeven van James Maddison: 1-1. Eerder op de avond verloor het Italiaanse Lazio met 2-0 bij het Noorse FK Bodø/Glimt, dat eerder in het toernooi FC Twente elimineerde.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.