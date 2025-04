Britse media verbijsterd over actie Arne Slot: 'Zijn slechtste idee ooit'

Arne Slot is momenteel een van de grootste trainers ter wereld. Hij is hard op weg om in zijn eerste seizoen als coach van Liverpool de Premier League te winnen. Als speler was hij echter minder bekend en succesvol. Zo zijn Britse media recentelijk pas achter een opvallend moment uit zijn tijd bij PEC Zwolle gekomen.

Het is 2011, de toen 32-jarige Slot staat voor de aftrap van de Eerste Divisie-wedstrijd tegen Cambuur. De scheidsrechter fluit voor het begin van de wedstrijd, en Slot peert de bal vanaf de middenstip huizenhoog de lucht in. Een opvallend moment voor velen. Zo ook voor René van der Gijp, die het moment bespotte in programma Voetbal International. "Dit heeft helemaal niets meer met betaald voetbal te maken."

Interesting kickoff technique from Arne Slot while he was a player in the Dutch league.



Slot got permission from Zwolle’s coaches to take kickoffs this way –though the future Liverpool manager did eventually abandon the idea after realising it wasn’t his best idea ⬇️ pic.twitter.com/zieEjeeTB9 — Daniel Taylor (@DTathletic) April 1, 2025

De aftrap was niet alleen voor van der Gijp opvallend, want zo is het moment recentelijk ook het Britse medium The Athletic ter ogen gekomen. Ze vonden het zo opmerkelijk dat ze op zoek gingen naar het verhaal achter het moment. Ook The Sun heeft er aandacht aan besteed.

Het idee

Slot was in zijn tijd als speler al gefascineerd door tactieken. Zo kwam hij zelf met het idee van de bizarre aftrap. Het plan was om de bal direct vanaf de aftrap op te wippen en vervolgens een enorme hoge trap richting de helft van de tegenstander te geven, met de bedoeling dat de bal in het strafschopgebied zou neerdalen. Terwijl de bal in de lucht was, zouden de aanvallers van Zwolle naar het strafschopgebied sprinten om hem bij de landing op te vangen en - in het ideale geval – de bal langs een onvoorbereide keeper te schieten. Ze konden tenslotte niet buitenspel staan, aangezien iedereen achter de bal zou starten. En als het zou lukken, zou de verdediging van de tegenstander compleet verrast worden.

Slot vertelde zijn idee aan zijn trainers, en ze probeerden het toen uit op de training. Toen pakte de tactiek goed uit, waardoor Art Langeler, destijds coach bij Zwolle, en zijn assistent Jaap Stam het wel wilden uitvoeren in een wedstrijd. Zo vertelde Langeler eerder aan de Stentor. "Het lukte zelfs drie keer. Daarom zeiden Jaap (Stam red.) en ik tegen elkaar: 'Laten we het proberen'.

Slechte uitvoering

Maar toen de variant werd uitgeprobeerd in de wedstrijd tegen Cambuur, ging Slot het internet over. De uitvoering was namelijk niet best. "Arne wilde de bal het strafschopgebied inkrijgen, maar in plaats daarvan ging de bal bijna recht omhoog", herinnert Langeler zich terwijl hij lacht. "Het zag er grappig uit, en als je de achtergrond erachter niet kent, dan denk je 'wat zijn ze in vredesnaam aan het doen? Ze schieten de bal gewoon in de lucht."

'Slechtste idee ooit'

Jan Everse, een andere ex-Zwolle trainer, werd geïnterviewd door The Athletic over het moment. '"Arne had een hoop ideeën en deze was, helaas, een van zijn slechtste", zo zegt hij. "Hij zette zichzelf voor lul. Het was ongelofelijk." De aftrap pakte niet goed uit. We zullen deze variant waarschijnlijk dus niet snel zien bij Liverpool.

