Michiel Kramer oppert Joseph Oosting als nieuwe Ajax-trainer: 'Spelers lopen met hem weg'

Michiel Kramer is lovend over Joseph Oosting, de trainer van FC Twente. De spits van RKC Waalwijk heeft twee jaar onder Oosting gewerkt (bij RKC) en noemt hem nu als optie om de nieuwe Ajax-trainer te worden.

Kramer schoof zondagavond aan bij Studio Voetbal en liet daar de naam van zijn oud-trainer vallen. Oosting doet het nu uitstekend als trainer van Twente, dat derde staat in de Eredivisie. Kramer: "Ik weet hoe hij werkt en weet hoe hij met spelers omgaat. Je ziet het nu ook bij Twente, dat spelers met hem weglopen."

Kramer vertelt dat Oosting bij iedere club van waarde kan zijn. "Hij verbindt, is een winnaar en wil aanvallend voetballen. Dat zijn wel ingrediënten waardoor je in beeld kan komen bij een club als Ajax." Hij houdt wel een slag om de arm: "Ik weet niet of het een match is."

Frank de Boer

Ook Ibrahim Afellay was een van de gasten aan tafel. De oud-middenvelder van onder andere PSV en FC Barcelona denkt dat Ajax er slim aan doet om Frank de Boer weer aan te stellen als hoofdtrainer. Een veelgehoord kritiekpunt is dat De Boer na zijn Ajax-periode overal heeft gefaald, maar Afellay draait dat om: "Je kan ook zeggen dat hij veel ervaring heeft opgedaan en ook weet hoe hij het niet moet doen. Zoveel opties zijn er ook niet."

Afellay zou hem graag zien met Pepijn Lijnders naast hem als assistent. Momenteel is Lijnders de assistent-trainer van Jürgen Klopp bij Liverpool. De Nederlander wordt ook wel eens genoemd als mogelijke nieuwe hoofdtrainer.