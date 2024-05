AZ mag nog altijd dromen van Champions League-voetbal na zege op concurrent FC Twente

AZ heeft de strijd om plek drie in de Eredivisie weer helemaal open gegooid. De ploeg uit Alkmaar kon het zich thuis tegen FC Twente niet veroorloven om punten te verspelen en deed dat ook niet. Vangelis Pavlidis was weer eens het goudhaantje.

Het duel tussen de nummers vier en drie van de Eredivisie begon nog dramatisch voor AZ. Binnen tien minuten had FC Twente al een doelpunt gemaakt. Sem Steijn werkte een rebound achter Mathew Ryan en juichte flink. De Enschedeërs wisten namelijk dat niet verliezen betekende dat de derde plek praktisch veiliggesteld was.

Ommekeer

Maar omdat het alles of niets was voor AZ, bleef de thuisploeg vlammen. Een donderspeech in de rust van trainer Maarten Martens hielp AZ duidelijk over het laatste restje twijfel heen. Binnen een minuut na rust werkte Ruben van Bommel de gelijkmaker al binnen. Twintig minuten later zette Pavlidis zichzelf en zijn ploeg op rozen door de 2-1 te maken en daarmee de eindstand ook te bepalen.

Topscorer en Champions League

Pavlidis zag namelijk dat Luuk de Jong in de kampioenswedstrijd van PSV niet scoorde en dus kwam de Griekse spits met zijn 28ste doelpunt van het seizoen alleen aan kop van het topscorersklassement. Maar nog belangrijker: door zijn winnende doelpunt doet AZ weer helemaal mee om plek drie in de Eredivisie. Het gat naar die felbegeerde plaats van FC Twente is nog maar twee punten.

Nieuw format

De derde plek betekent het spelen van Champions League-voetbal. De nummer drie gaat namelijk naar de derde (van de vier) voorronde van het miljardenbal. Nederland is met PSV en Feyenoord al verzekerd van deelname aan het toernooi, dat komend seizoen een nieuw format krijgt.

Programma AZ en FC Twente

Er zijn nog twee speelronden in de Eredivisie te gaan. Die worden op zondag 12 en zondag 19 tegelijkertijd afgewerkt. Dit zijn de wedstrijden die AZ en FC Twente nog moeten spelen.



12 mei, 14:30 uur: Go Ahead Eagles - AZ en FC Twente - FC Volendam

19 mei, 14:30 uur: AZ - FC Utrecht en PEC Zwolle - FC Twente

Ajax

De zege van AZ betekent ook dat Ajax niet hoger kan eindigen dan plek vijf. Daarvoor moet het nog aan de bak, want FC Utrecht staat op drie punten. Maandagavond kan ook NEC nog op twee punten van de Amsterdammers komen, als de Nijmeegse ploeg wint bij Excelsior. Als Ajax vijfde wordt, gaat het de tweede voorronde van de Europa League in. Plek zes of lager betekent play-off-voetbal om een ticket voor de voorronde van de Conference League. Er is voor Ajax ook nog een sluiproute naar de groepsfase van de Europa League.