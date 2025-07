David Beckham staat al jaren bekend om zijn verzorgde en stijlvolle uitstraling. Toch liep een recent doe-het-zelf kapsel niet helemaal volgens plan. Wat begon als een poging om zijn look bij te werken, eindigde in een onverwachte situatie die zelfs zijn vrouw Victoria niet onberoerd liet.

Tijdens het bijwerken van zijn iconische buzz cut viel onverwachts het kopstuk van de tondeuse eraf, waardoor een flinke kale plek op zijn hoofd ontstond. Omdat het haar al tot korte stoppels was geknipt, was er weinig om het kale stukje te verbergen.

'Wat heb je gedaan?'

Victoria Beckham deelde een video van het resultaat op Instagram en reageerde goudeerlijk tegenover haar man. "Wat heb je gedaan? Leg het eens uit", klonk ze vol ongeloof. Ze gaf toe dat het er 'vreselijk uitzag' en liet daarmee zien dat zelfs de meest stijlvolle mannen wel eens een blunder kunnen maken.

Ondanks de mislukte doe-het-zelf knipbeurt besloot Beckham de tondeuse er maar volledig overheen te halen en volledig kaal te gaan. Deze radicale keuze zorgde ervoor dat het ongelijke stukje haar verdwenen was, waardoor hij zijn look toch weer strak en verzorgd kon maken. Die stijl is overigens niet nieuw voor hem. In 2000 droeg hij al een vergelijkbare skinheadlook, wat voor verbaasde reacties zorgden in Engeland.

i David Beckham heeft de tondeuse uit de kast gehaald en doet met zijn nieuwe kapsel denken aan jonge jaren. ©Instagram

Spanningen binnen Beckham-familie lopen hoog op

Terwijl het kapsel voor de nodige hilariteit zorgt, gaat het er binnen de familie Beckham minder luchtig aan toe. Achter de schermen spelen flinke spanningen tussen de zoons van David en Victoria, met een familieruzie die het gezin diep verdeelt. David en Victoria zetten zich volop in om de verhoudingen te herstellen, maar de kloof tussen hun kinderen Romeo, Cruz en Brooklyn blijkt groter dan ooit.

De broers hebben elkaar op sociale media geblokkeerd en ook Brooklyn en zijn vrouw Nicola volgen en ontvolgen familieleden, wat de situatie verder escaleert. Volgens ingewijden draait het conflict onder meer om geldzaken, maar ook persoonlijke meningsverschillen spelen een rol. Ondanks de pogingen van de ouders om het gezin te herenigen, blijft het onrustig binnen de beroemde familie.