Het was een opvallend nieuwtje eerder deze week: FC Volendam, dat afgelopen seizoen kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie, had een bijzondere versterking voor de Eredivisie op het oog. Het broertje van topvoetballer Romelu Lukaku kreeg de kant op zich te bewijzen, maar de jongere Jordan bleek niet bepaald een schot in de roos.

De 30-jarige Lukaku speelde in het verleden acht interlands voor België en was onder meer actief op het EK van 2016, waar de Belgen de kwartfinales haalde. Ook was hij een aantal jaren een gewaardeerde kracht van Lazio SS. Inmiddels ziet het voetballeven van de verdediger er heel anders uit.

Al bijna een jaar zonder club

In oktober 2024 vertrok hij bij Adanasor in Turkije en sindsdien zit hij zonder club. Daar wilde Lukaku dolgraag verandering in brengen en dus dook hij deze week op bij FC Volendam. De kersverse Eredivisionist gunde de linksback een kans, maar werd niet bepaald enthousiast van het broertje van.

Volgens Voetbal International-journalist Bart Kruijt, die de club volgt, meldt dat Volendam na twee dagen genoeg heeft gezien. "Voorlopig toch geen Lukaku in de Eredivisie. Jordan Lukaku heeft twee dagen meegelopen bij FC Volendam, dat nog een linksback zoekt, maar is niet fit genoeg bevonden om direct wat voor de ploeg te kunnen betekenen. De Belg heeft het trainingskamp van Volendam inmiddels verlaten."

Romelu Lukaku wel succesvol

Zijn grote broer Romelu gaat het een stuk beter af. Big Rom (32) verslijt al sinds zijn tienerjaren menig topclub en speelde onder meer voor Chelsea, Manchester United, Internationale en AS Roma. Sinds de vorige zomer zit hij in de selectie van Napoli. Daarnaast heefth ij het indrukwekkende aantal van 124 interlands (89 goals) op zijn naam staan.

Voor FC Volendam gaat de zoektocht naar een nieuwe linksback verder. Daar is enige haast bij geboden, wat al over drie weken begint de Eredivisie. Momenteel is er slechts een speler die goed op die plek uit de voeten kan. Op zaterdag 9 augustus trapt Het Andere Oranje hun Eredivisie-seizoen af met een uitduel bij SC Heerenveen.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.