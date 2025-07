Rick Kruys won woensdagavond de Rinus Michels Awards als beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie. De trainer werd kampioen met FC Volendam en verdiende daarmee dus ook die titel. Hij ontving deze prijs van een bijzonder persoon: zijn vader en oud-trainer Gert Kruys. "Ik dacht eigenlijk dat hij op vakantie was."

Dat was nou net één van de redenen waarom Rick Kruys het zo mooi stond dat zijn vader daar ineens stond. Meneer Kruys vertelde ook al dat hij vanaf zijn vakantie-adres in Kreta naar Nederland was gegaan omdat hij hoorde dat Rick de prijs zou winnen. "Ineens stond hij er dus", zegt Kruys verbaast.

"Het is een mooie waardering", zegt hij over de prijs. "Ik had goede concurrentie natuurlijk, dus ik had het niet bepaald verwacht. Maar je weet wel dat de kansen groot zijn na het seizoen wat wij gehad hebben." Daar moest hij dan ook even van bijkomen, zo'n spectaculair seizoen. "We hebben een lange vakantie gehad, ik ben helemaal opgeladen."

Vader en zoon

Het was een mooi moment voor de familie Kruys: vader en zoon op het podium in het congrescentrum op Papendal. Zijn vader Gert was niet geheel toevallig ook al eens trainer geweest van FC Volendam en wist dus ook hoe moeilijk het is om aan de verwachtingen te voldoen bij de Palingboeren. Dat benoemde hij ook in de speech die hij emotioneel ter gehore bracht.

Kruys vond het mooi om die woorden te ontvangen zijn vader. "Het is toch mooi dat hij zo trots is. Als je ouders trots op je zijn, dat is als kind natuurlijk altijd mooi. Ik weet niet beter dan dat voetbal in het gezin zo'n rol speelt. Ik zei laatst gekscherend dat ik nog nooit op een normale tijd op vakantie was gegaan. Maar ik vind het hartstikke mooi en wil het graag zo houden", vertelt hij.

Bijzondere mentor

Kruys ontving nog meer mooie woorden, ook van zijn mentor. Dat is een bijzondere naam: Dick Advocaat. "Het was heel mooi om dat filmpje van Dick Advocaat te zien, het was mooi om te horen wat hij zei, het gaf mij kippenvel. Ik spreek hem zo nu en dan, ook nu nog. Ik bel hem nog geregeld voor advies."

Hij is ook voornemens dat te blijven doen nu hij met FC Volendam de Eredivisie in gaat. Dat zorgde direct al voor de nodige veranderingen. Onder andere een natuurgrasmat in het stadion. "Ja, dat is wel lekker. Het was natuurlijk even een uitdaging qua trainen, maar we hebben in EVC een mooie partner gevonden waar we goed kunnen trainen op gras nu."

Alles over de Eredivisie

