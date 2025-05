Buitenlandse media krijgen 'hartaanval' na bizarre halve finale Champions League tussen Inter en FC Barcelona

Spanning en sensatie in de halve finale van de Champions League tussen Internazionale en FC Barcelona. In heel Europa werd ademloos gekeken naar de krankzinnige ontknoping, waarna Inter zich de eerste finalist van het miljardenbal mag noemen. "Dit is historisch."

In Spanje zagen ze de terugkeer van Barça na een 2-0-achterstand in de return in Milaan en kregen ze bijna een 'hartaanval', schrijft Marca. Net als in het heenduel werd het uiteindelijk 3-3, na een goal van Francesco Acerbi voor Inter in de blessuretijd. "Ondenkbaar", aldus de Spaanse krant. En nog een halfuur puur voetbal te gaan. Laten we ervan genieten."

Inter dankt Denzel Dumfries voor heldenrol in knotsgek tweeluik met Barcelona en is eerste Champions League-finalist Het eerste duel tussen FC Barcelona en Internazionale eindigde in een spectaculaire 3-3, maar de return was nóg een tikkeltje gekker. Na negentig minuten stond opnieuw dezelfde eindstand op het bord, waardoor verlenging uitkomst moest brengen. Uiteindelijk stapte Inter, met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, van het veld met een 4-3-zege, waardoor zij de eerste Champions League-finalist zijn.

Voor de Spanjaarden was het echter alles behalve genieten toen Davide Frattesi 4-3 maakte in de verlenging. In Italië spraken ze van een 'sensationele sfeer' in San Siro."Frattesi!!! Frattesi!!! Frattesi!!! Frattesi!!!", is alles wat Gazzetto dello Sport kan uitbrengen na het beslissende doelpunt. "Inter schrijft geschiedenis."

'Adembenemend'

De geweldige voetbalavond werd ook aandachtig beschouwd in Engeland. "Wow", schrijft The Sun. "We hebben de afgelopen jaren wel wat Champions League-ontknopingen gezien, maar dit is wel een van de betere. Het is alles waar we op gehoopt hadden en meer."

Discutabele ingreep van VAR Dennis Higler in Champions League-kraker tussen Inter en Barcelona: 'Erger me eraan' Dennis Higler speelde een opvallende rol in de halve finale van de Champions League tussen Internazionale en FC Barcelona. Als Nederlandse VAR stuurde hij scheidsrechter Szymon Marciniak naar het scherm om een strafschop te beoordelen, wat direct tot verdeeldheid leidde. "Als Higler hem hiervoor naar het scherm roept, moet hij dat ook doen bij de handsbal", stelt Mark van Bommel bij Ziggo.

Daily Mail schrijft over een 'adembenemende wedstrijd'. "Krankzinnige taferelen in San Siro. Inter bleef vechten tot het bittere eind. Dit is historisch." Beiden ploegen hadden de overwinning verdiend volgens het Britse medium. "Barcelona bleef in shock achter. Ze dachten te hebben gewonnen, maar blijven met lege handen achter."

Zowel Inter als FC Barcelona verlangden naar een nieuw hoogtepunt in de Champions League. Inter, de Italiaanse grootmacht, won het toernooi voor het laatst in 2010. In 2023 haalde de club wel de finale, maar moest met 1-0 het hoofd buigen voor Manchester City. Dinsdagavond was het dus wéér een feit dat zij van een plek in de prestigieuze finale van het miljardenbal te pakken hebben.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.