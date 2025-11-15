We krijgen dit jaar veel gezichten van Oranje te zien. Vrijdag was het uit tegen Polen tijd voor het fletse gezicht: Nederland dwong weinig kansen af speelde gelijk met 1-1. Wat vonden ze er in het buitenland van?

De Engelse krant The Guardian probeert uit te vogelen hoe het nog kan eindigen in groep G. Nederland staat, met nog de laatste speelronde te gaan, 3 punten voor op Polen. Het doelsaldo van Oranje is superieur aan dat van Polen. Nederland speelt tegen Litouwen, Polen treft nog Malta.

De krant merkt op: "Als Nederland pakweg met 1-0 verliest van Litouwen en als Polen dan met 12-0 wint van Malta, dan zijn de Polen groepswinnaar op basis van het aantal gemaakte goals." Dan volgt de toevoeging: "Dat denk ik althans..."

Stroeve start

Het Belgische Het Laatste Nieuws heeft het over een stroeve start bij Nederland. Vervolgens namen de mannen van bondscoach Ronald Koeman wel de touwtjes in handen, zonder tot grote kansen te komen. En de eerste goal kwam juist van 'een goed georganiseerd en op de counter loerend Polen'.

Koeman kreeg donderwolkjes boven het hoofd: "Bedrukt werd boos toen zijn verdedigers vlak voor rust koud werden gepakt." Maar het WK-ticket ligt zo goed als klaar voor Nederland: "Oranje wou het in Warschau afmaken, toch is dit een gouden punt."

Risico

Het Duitse Bild hield een liveblog bij van de interland. "Het optreden van vandaag zal zorgen baren", schrijft de krant. "Het balbezit leidde amper tot goede kansen en dat kwam doordat de opbouw slordig en traag verliep. En de gastheren moeten accepteren dat ze nu een ticket moeten bemachigen via de play-offs. Ze namen vandaag te weinig risico's."

Fakt, een van de grootste Poolse kranten, vreest dat het incident met vuurwerk geld gaat kosten voor de Poolse voetbalbond. Zo rond minuut 63 werd er vuurwerk richting het veld gesmeten, waardoor de wedstrijd enkele minuten werd stilgelegd.

Robert Lewandowski

Ook worden er cijfers uitgedeeld aan de Poolse spelers. Voor sterspeler Robert Lewandowski is er een zesje. "Hij was amper zichtbaar in de eerste helft", is het oordeel. "Hij werd ook amper gevonden door de rest. Hij wuifde met zijn handen vanwege zijn teleurstelling. Pas na rust kwam zijn eerste schot, daarna volgde nog maar één andere doelpoging."