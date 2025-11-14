Oranje staat zo goed als zeker op het WK maar moet nog even wachten op het officiële ticket. In Polen vergat de ploeg van Ronald Koeman zich te plaatsen in een matig duel. Nederland had moeite met Polen en dat kwam ook door een gebrek aan creativiteit. Een grote fout zorgde voor de tegentreffer, terwijl Memphis weer opstond na een matige helft.

Oranje speelde een ontzettend slechte eerste helft, waardoor het terecht achter stond bij rust. Vanaf moment één was Polen scherper en creatiever. De nederlanders hadden veel de bal, maar creëerden veel te weinig. Daar waren de creatieve spelers bij Oranje verantwoordelijk voor. Justin Kluivert had het bijvoorbeeld niet makkelijk in zijn rol als 10, hij viel tegen en zou later ook gewisseld worden.

Grote fout Verbruggen

Maar de grootste fout was toch echt rond de goal van Polen. Memphis verloor de bal, wilde zich herstellen, maar staakte halverwege zijn keuze om om te schakelen waardoor iedereen vooruit moest stappen. Daardoor kon Kaminski vrij richting doelman Verbruggen lopen.

Verbruggen was besluiteloos, kwam uit en ging weer terug, waardoor hij totaal geen redding kon brengen op het rollertje van de Pool. Een minder moment van de nummer 1 van Oranje, waarbij ook Virgil van Dijk er niet best uit zag. Hij bleef staan, terwijl Lewandowski eigenlijk verdedigd had moeten worden. Nu kon hij vrij de bal spelen.

Memphis Depay

Memphis werd in de tweede helft de held bij Oranje. Na rust zorgde hij voor de cruciale gelijkmaker voor Nederland. Precies door te doen waarvoor hij spits is geworden: op de juiste plek staan en scoren. Als een heuse spits gleed hij een rebound na een kopbal van Malen in het doel. Precies de energie die Nederland nodig had om alsnog een winst uit deze wedstrijd te halen.

Memphis herstelde daarmee zijn eigen fout van eerder in het duel, maar het is wel tekenend voor de spits van Oranje dat weer hij een doelpunt maakt voor de ploeg van Ronald Koeman op momenten dat Nederland het moeilijk heeft. Dat is een kwaliteit die hij heeft en altijd weer naar voren komt. Cruciaal om te hebben richting een WK.

Oranje op rapport

Bart Verbruggen - 5

Lutsharel Geertruida - 5,5

Jurriën Timber - 6

Virgil van Dijk - 5

Micky van de Ven - 6

Frenkie de Jong - 6

Ryan Gravenberch - 5

Justin Kluivert - 5

Donyell Malen - 5

Memphis Depay - 6,5

Cody Gakpo - 5,5

Tijjani Reijnders - 6

Jan Paul van Hecke - 5,5

Emmanuel Emegha - (niet genoeg minuten gespeeld)

Jerdy Schouten - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 5

