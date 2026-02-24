Het nieuws dat Dick Advocaat per direct is gestopt als bondscoach van Curaçao heeft veel indruk gemaakt. De 78-jarige trainer maakte maandag bekend een eind aan zijn werkzaamheden te maken vanwege zijn ernstig zieke dochter. Dat treurige nieuws heeft ook het buitenland bereikt.

Advocaat zou deze zomer als oudste bondscoach ooit op het WK voetbal staan nadat Curaçao zich eind vorig jaar wist te plaatsen als kleinste land ooit. Het WK-debuut gaat nu zonder Advocaat, maar met Fred Rutten als bondscoach plaatsvinden. Advocaat trekt zich terug vanwege gezondheidsproblemen bij zijn dochter. "Ik heb altijd gezegd dat familie boven voetbal gaat", liet de trainer in een statement weten.

De trainer lijkt door de trieste gebeurtenissen nu echt gestopt als coach. Hij stond onder meer aan het roer bij PSV, AZ, Feyenoord, Rangers, Zenit Sint-Petersburg, Sunderland, Fenerbahçe en was bondscoach in Nederland, België, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, Rusland, Irak en dus Curaçao. Zijn vroegtijdige afscheid heeft veel indruk gemaakt in het buitenland.

Groot nieuws in Engeland

Zo is The Sun in haar berichtgeving duidelijk over de gebeurtenissen. "Curaçao, een van de underdogs op het WK, heeft een zware klap te verwerken gekregen nu de ervaren coach vier maanden voor aanvang van het toernooi is opgestapt." Ook The Daily Mail bericht over het verdrietige besluit en refereert ook aan het duel in november tegen Jamaica. Toen wist Curaçao zich, zonder Advocaat, te kwalificeren. "Hij miste de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in november omdat hij noodgedwongen naar huis moest terugkeren vanwege de ziekte van zijn vrouw."

Op Curaçao is het nieuws natuurlijk ook voelbaar. Gilbert Martina, de voorzitter van de voetbalbond van Curaçao, laat aan Curaçao.nu weten dat de situatie van Advocaats dochter al een paar weken speelde. "Ik heb lang met Dick gesproken. Niet als voorzitter en bondscoach, maar van mens tot mens, van vader tot vader. Ik snap zijn besluit volledig."

Klap komt hard aan

Hedwiges Maduro leeft eveneens mee met de familie Advocaat, zo laat hij weten in gesprek met Sportnieuws.nl. Volgens hem is het nieuws hard aangekomen op het eiland. "Hij heeft de laatste twee jaar zichzelf volledig gegeven voor Curaçao, deze klap komt best hard aan. Hij is toch een soort vader voor de groep."

Met Rutten moet Curaçao proberen te stunten tijdens het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Het eiland is ingedeeld in een groep met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. De eerste wedstrijd op het WK vindt voor Curaçao plaats op 14 juni tegen de Duitsers.