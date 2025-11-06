Het ontslag van John Heitinga als trainer van Ajax is ook in het buitenland groot nieuws. In Turkije wordt zijn vertrek gelinkt aan de pijnlijke 3-0 nederlaag op eigen veld tegen Galatasaray woensdagavond. Vooral in Engeland weten de journalisten al wat er qua opvolging te wachten staat.

Dat Heitinga ontslagen zou worden, was een kwestie van tijd volgens velen. De 'erbarmelijke' uitslagen van de afgelopen maanden spreken volgens het Belgische HLN boekdelen. Daar wordt gesproken over de 'dramatische resultaten' en dat 'Heitinga verantwoordelijk wordt gehouden voor het gebrek aan ontwikkeling in het spel van Ajax, dat tot een erbarmelijke reeks in zowel de Eredivisie als de Champions League heeft geleid.'

Einde van een tijdperk

Bij het Turkse Haber en Fanatik zien ze dat het 'tijdperk' van John Heitinga bij Ajax voorbij is na de afstraffing die de Turkse topclub Galatasaray woensdagavond uitdeelde en wat het laatste duel van de verguisde trainer betekende. Maar vooral in Engeland springen ze bovenop het ontslag van Heitinga. Hij was vorig seizoen nog een belangrijk onderdeel in de staf van Arne Slot in het kampioensjaar van Liverpool. Sterker nog: de voormalig speler van aartsrivaal Everton leidde zelfs een duel toen Slot en zijn andere assistent Sipke Hulshoff geschorst waren.

Erik ten Hag

'Voormalig Liverpool-coach ONTSLAGEN, vijf maanden na het vertrek bij de Premier League-kampioenen en na een schokkende vorm', kopt Daily Mail met koeienletters. In het tabloid wordt Heitinga nog altijd geroemd om zijn bijdrage aan Liverpool. "Maar hij worstelde met de stap naar het hoofdcoachschap", weet Daily Mail. Bij The Sun en Daily Star tikken ze likkebaardend de naam van Erik ten Hag weer op. De succestrainer van Ajax (2018-2022) wordt gelinkt aan een terugkeer en daar zijn ze in Engeland maar wat happig op.

Ten Hag stond dagelijks op de voorpagina's in Groot-Brittannië toen hij na Ajax bij Manchester United terechtkwam. Hoewel hij het twee jaar volhield bij de gevallen topclub, werd er continu aan zijn stoelpoten gezaagd. In Engeland kregen ze geen genoeg van de hakkelende Nederlander en kreeg hij nooit echt de kans om United verder te helpen. Met twee prijzen nam hij na twee jaar afscheid bij de club. Ruben Amorim volgde hem op en zou het 'zeker weten' beter gaan doen, maar tot dusver blijkt het tegenovergestelde waar.

'Sensationele terugkeer'

Een terugkeer van Ten Hag in de top van het Europese voetbal zou dan ook in Engeland welkom zijn. Hij werd vorige week nog even gelinkt aan Premier League-hekkensluiter Wolverhampton Wanderers, maar die geruchten gingen al heel snel de prullenbak in. Ze maakten plaats voor een op handen zijnde 'sensationele terugkeer' van Ten Hag bij Ajax, zo schrijft Daily Star.