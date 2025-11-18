Het Nederlands elftal mag zich op gaan maken voor het WK van 2026. De mannen van Ronald Koeman wonnen op maandagavond met 4-0 van Litouwen, waardoor het WK-ticket binnen is. Buitenlandse media zagen Oranje goed spelen op een makkelijke avond.

Het Nederlands elftal kan vliegtickets naar de andere kant van de wereld boeken, want Oranje is na de 4-0 zege op Litouwen zeker van deelname aan het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Alleen in een zeer onwaarschijnlijk scenario kon Oranje het WK nog mislopen. Maar door de ruime overwinning is het Nederlands elftal er voor de twaalfde keer bij, iets wat ook de buitenlandse media concludeerden.

Louter Premier League-spelers

De BBC zag dat Oranje zich verzekerde van deelname, waar ze eigenlijk al zeker van waren. "Nederland heeft zich verzekerd van deelname aan het WK van 2026 dankzij een eenvoudige thuiszege op Litouwen. De ongeslagen ploeg van Oranje was eigenlijk al zo goed als geplaatst", concludeerde het Britse nieuwsmedium. Ze merkten ook op dat alle doelpunten werden gemaakt door Premier League-spelers: Tijjani Reijnders (Manchester City), Cody Gakpo (Liverpool), Xavi Simons (Tottenham Hotspur) en Donyell Malen (Aston Villa). Het is de eerste keer dat dit ooit in één wedstrijd gebeurde.

'Gala-avond'

Ook het Belgische HLN besefte dat het eigenlijk niet mis kon gaan voor de mannen van Koeman. " De wedstrijd was nog maar zes minuten oud toen de eerste wave al over de tribunes van de Johan Cruijff ArenA rolde", zo zagen onze zuiderburen. "het moest een gala-avond worden, opgeluisterd met een doelpuntenfestival tegen Litouwen."

'Overtuigend'

Ook in Duitsland zagen ze een overtuigend Oranje. "De ploeg sluit de WK-kwalificatie af zonder nederlagen en staat overtuigend bovenaan in groep G". Al waren ook onze oosterburen het er mee eens dat het eigenlijk niet meer mis kon gaan. "Het WK-ticket kon Nederland eigenlijk alleen nog theoretisch ontgaan. Alleen een nederlaag gecombineerd met een Poolse zege in de andere wedstrijd met in totaal 14 doelpunten verschil had de Nederlandse deelname nog kunnen voorkomen", zo concludeert BILD.

