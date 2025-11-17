Op gepaste wijze heeft Oranje zich geplaatst voor het WK deze zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Een wedstrijd die sowieso al historisch was voor Virgil van Dijk werd nog mooier door de plaatsing. Met een klinkende 4-0 vielen er alleen maar ruime voldoendes voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Dit is Oranje op rapport na een heerlijk avondje.

Voor de twaalfde keer in de geschiedenis van het voetbal is Oranje erbij op het WK. In de zomer van 2026 zal het een Oranjefeest zijn in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het duel met Litouwen in de Johan Cruijff ArenA was eigenlijk een formaliteit. Alle reden dus om op fraaie wijze het publiek te vermaken en een feest te vieren: Oranje is er weer bij.

En die opdracht hadden de heren van Ronald Koeman goed begrepen. Ondanks dat veel doelpunten uitbleven, zorgden de spelers wel voor een galavoorstelling. Namen als Tijjani Reijnders, Donyell Malen, Xavi Simons en Memphis Depay zorgden voor gejuich op de tribune met hakjes, schijnbewegingen en fraaie acties.

Pluim voor Reijnders

Vooral de eerste naam viel op: Reijnders. Hij maakte op geweldige wijze de eerste goal van de wedstrijd en was verder ook met splijtende passjes van groot belang. Daarmee maakte hij bovendien ook weer een goede beurt bij Koeman, bij wie hij moet bewijzen dat hij boven Gravenberch verkozen moet worden naast Frenkie de Jong.

Topcijfer voor cruciale speler

Ook moet er aandacht zijn voor Virgil van Dijk. In de eerste helft had hij een bijzondere avond nog mooier kunnen maken. Een snoeiharde kopbal uit een hoekschop trof helaas geen doel voor de record-aanvoerder van Oranje. Op de dag dat Oranje zich plaatste voor het WK, speelde hij zijn 72e wedstrijd als aanvoerder. Daarmee passeert hij Frank de Boer, dat verdient een mooi cijfer. Zijn impact op Oranje kan niet onbesproken blijven.

Koeman gaf debutant Valente nog de tijd om te spelen en zag ook kersvers international Emmanuel Emegha bijna scoren. Hij miste wat kansen op onfortuinlijke wijze. Toch heeft hij zijn visitekaartje afgegeven, Oranje gaat nog een boel plezier beleven aan de spits die deze zomer naar Chelsea verkast.

Volop voldoendes op rapport van Oranje

Op een feestelijke dag als deze valt er geen negatief woord te spreken over Oranje. Met 4-0 hebben ze de supporters een feestelijke wedstrijd gegeven om plaatsing voor het WK te vieren. Ook Koeman krijgt een mooi cijfer voor de manier waarop hij met wissels bepaalde jongens mooie kansen gaf.

Bart Verbruggen - 6,5

Jurriën Timber - 7

Matthijs de Ligt - 7

Virgil van Dijk - 8

Nathan Aké - 7

Tijjani Reijnders - 7,5

Frenkie de Jong - 7,5

Xavi Simons - 7,5

Donyell Malen - 7

Memphis Depay - 6,5

Cody Gakpo - 7

Lutsharel Geertruida - (niet genoeg minuten gespeeld)

Quinten Timber - (niet genoeg minuten gespeeld)

Emmanuel Emegha (niet genoeg minuten gespeeld)

Luciano Valente - (niet genoeg minuten gespeeld)

Noa Lang - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 7

