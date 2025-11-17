Het Nederlands elftal heeft zich verzekerd van deelname aan het WK 2026, maar de feestelijke avond stond vooral in het teken van Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool droeg voor de 72e keer de aanvoerdersband, waarmee hij het record van oud-international Frank de Boer overneemt. Na de overtuigende 4-0 overwinning op Litouwen spraken bondscoach Ronald Koeman en Van Dijk openhartig over hun bijzondere samenwerking.

De bijzondere band tussen Koeman en Van Dijk gaat al jaren terug. Al in 2015 werkten ze samen bij Southampton, en in 2018 zorgde de bondscoach er, met een van zijn eerste acties bij Oranje, voor dat de verdediger uitgroeide tot dé leider van het nationale team. "Hij is speciaal voor mij. Hij is een aanvoerder die je wenst als coach. Hij is een superprof, een voorbeeld en écht een persoonlijkheid", begint Koeman zijn lofzang bij de NOS.

'Oranje was ver weg'

De 34-jarige verdediger, die pas op zijn 24e debuteerde bij het Nederlands elftal, erkent dat het ongemakkelijk voelt dat hij zoveel complimenten krijgt. "Natuurlijk is het goed om te horen, maar het is niet altijd even makkelijk", lacht hij. "Ik ben hartstikke trots op het record, maar nog véél meer dat ik deze groep al zolang mag leiden. Toen ik kelin was, heb ik dit niet durven dromen. Oranje was al ver weg, maar het record van Frank de Boer overnemen al helemaal."

Momentjes van Virgil van Dijk

Koeman heeft wel een verklaring waarom hij zo'n goede band met Van Dijk heeft. Hij speelde in zijn voetbalcarrière op dezelfde positie. Hij ziet gelijkenissen, maar ook enorme verschillen. "Hij is verdedigend véél beter en heeft meer snelheid en lengte", vervolgt Koeman lovend, waarna hij ook zijn kritische kant laat zien. "Maar hij heeft nog wel zijn momentjes dat je denkt: is dit concentratie of wordt hij iets makkelijker?"

"Ooit zei Guus Hiddink tegen mij: stroomt je adrenaline, want dan is er geen betere. Dat is ook toepasselijk voor Virgil", stelt Koeman, die zijn kritiek nog iets verder specificeert. "Als wij aanvallen, heeft hij nog weleens zijn momentjes dat hij wandelt. Terwijl, als hij direct aansluit dan kan hij meteen het duel aangaan en dan is niemand sterker. Het is menselijk, maar wij hebben hem wel nodig op zijn beste niveau. Dan hebben wij meer kans op succes."

Moeilijke kritieken

Vaak wordt Van Dijk geroemd als één van de beste verdedigers ooit, maar aan de andere kant is er ook vaak kritiek. "Dat hoort bij het hedendaagse voetbal. Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik heb ook vaak in Engeland gezegd: je kunt het toch nooit winnen. Het belangrijkste is dat jezelf weet of het beter kan, dan moet je ermee aan de slag. Er zijn momentjes dat ik concentratie moet houden, maar over algemeen ben ik daar heel erg in gegroeid. Daarom speel ik best wel lang prima op dit niveau", zegt hij met gevoel voor understatement.

De bondscoach vult aan. "Voetbal is sport nummer één, iedereen heeft een mening en krijgt een podium. Het is niet altijd makkelijk om alles langs je heen te laten glijden. Ik ben grotendeels stoïcijns, maar niet helemaal. Ik vind het zijn van bondscoach een geweldige job, maar het is anders dan trainer zijn van een club. Het hele land heeft er een mening over", vervolgt Koeman, die ook beseft dat hij er dan wel toe doet. "Als ze niet over je lullen, dan moet je ook nadenken."

Koeman spreekt torenhoge verwachting uit

Tot slot richt Koeman zich kort nog op de ambitie van Oranje op het WK. "We hebben zoveel kwaliteit... Als we nog één tikkeltje harder naar elkaar zijn om elkaar nog beter te maken, dan is er heel veel mogelijk", stelt Koeman resoluut. "We moeten nog meer eisen van elkaar. Als je dat niet doet, dan heeft het geen zin."

"Deze groep kan zó goed voetballen. Daarom is het soms ook moeilijk om bepaalde fouten te accepteren. Op een toernooi kan je dan zomaar naar huis zijn. Dat zou zó zonde zijn, want het is een geweldige groep", sluit de bondscoach af.

