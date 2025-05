Camerabewuste Wout Weghorst zorgt voor idee in intense titelstrijd Ajax en PSV: 'Het is ongelooflijk'

Het belooft - tegen alle verwachtingen in - een zinderende titelstrijd te worden tussen Ajax en PSV. De Amsterdammers hadden een voorsprong van negen punten, maar die is met nog twee duels te gaan geslonken tot één. Afgelopen weekend ging het flink mis tegen NEC (0-3), wat voor tranen zorgde bij Wout Weghorst.

Dat zorgde bij de Dick Voormekaar Podcast voor een ingeving bij schrijver Michel van Egmond. "Die Woutje Weghorst, daar zou je toch een camera op moeten zetten tot het allerlaatste fluitsignaal", trapt hij af. "De Weghorst-cam", haakt journalist Martijn Krabbendam in. "Dat zou die zelf ook het liefst hebben", gaat Van Egmond verder. "Eerst een stukje bijbel lezen voor de wedstrijd, denk ik", grapt Krabbendam dan weer.

Verbazing over Wout Weghorst na zeperd in titelstrijd: 'Hij doet altijd alsof zijn hele familie is omgekomen' Ajax ging zondag in eigen huis met 3-0 onderuit in eigen huis tegen NEC en daardoor is het gat met PSV nog maar één punt in de strijd om de landstitel. De zeperd maakte veel emoties los bij spits Wout Weghorst. De spits barstte in tranen eruit en dat viel bij Johan Derksen niet goed.

Niemand zo camerabewust als Weghorst

"Ik heb nog nooit een voetballer gezien, en dan mag je ook alle gekkies uit Zuid-Amerika en alle exoten uit welke landen dan ook erbij betrekken, die zo camerabewust is als die Woutje Weghorst", stelt Van Egmond. "Het is knap, hè", reageert Krabbendam. "Het is ongelooflijk. Jack Nicholson (bekende acteur, red.) staat daar gewoon in de spits bij Ajax."

Krankzinnige ontknoping in titelstrijd: lot van Ajax en PSV ligt in handen van de familie Steijn De overwinning van PSV en de verliespartij van Ajax hebben ervoor gezorgd dat de competitie bovenin weer helemaal open ligt. Ajax leek af te koersen op de titel, maar met nog twee wedstrijden op het programma staan ze nog maar één punt voor. Toeval wil dat beide ploegen in de slotronde een lid van de familie Steijn ontmoeten.

"Dirk Kuijt kwam ook wel in de buurt", aldus Krabbendam. "Maar dit is wel echt next level." "Het lijkt wel alsof hij een oortje in heeft dat een regisseur zegt van oké en nu die traan. Ken je die beelden van Máxima met die traan? Met dat commentaar van (Rudolf, red.) Spoor. En daar kwam die, zo perfect getimed. Ik heb het idee dat Weghorst ook zo’n oortje in heeft, dat iemand in die Sjaak Swart Lounge dat die daar zet nú die traan", lacht Van Egmond.

Melodramatische Weghorst

Weghorst werd bij Vandaag Inside ook al op de hak genomen. "Melodramatisch", noemde Johan Derksen hem, "maar die doet altijd net alsof zijn hele familie is omgekomen als hij verloren heeft", vertelde de oud-voetballer toen hij de beelden voorbij zag komen.

Vrees voor kampioenschap Ajax: 'Dan is het wel klaar' Ajax staat voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, zo voelt het althans voor menig fan van de - nu nog - koploper in de Eredivisie. Alles valt of staat met winst bij FC Groningen woensdagavond, denkt ook Vincent van der Voort. De ex-profdarter draagt Ajax al jaren een warm hart toe, maar leeft nu ook tussen hoop en vrees.

Titelstrijd met PSV

Het einde van de Eredivisie nadert en het is spannender dan verwacht zo'n vijf speelrondes geleden. Met nog twee duels te gaan is het verschil tussen koploper Ajax en PSV nog maar één puntje. De Amsterdammers spelen nog tegen FC Groningen (uit) en FC Twente (thuis), waar de regerend landskampioen het opneemt tegen Heracles Almelo (thuis) en Sparta Rotterdam (uit). Woensdagavond staat de 33ste speelronde op het programma.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.