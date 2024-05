Chaos bij FC Barcelona: trainer Xavi moet vrezen voor ontslag na pijnlijke uitspraken

FC Barcelona-trainer Xavi moet serieus vrezen voor zijn baan. De coach heeft het verpest bij voorzitter Joan Laporta na uitspraken over de financiële situatie bij de Catalaanse club. Die zijn volledig in het verkeerde keelgat geschoten van Laporta.

Xavi deed de uitspraken in aanloop naar de donderdagavond gewonnen wedstrijd in La Liga tegen hekkensluiter Almeria (0-2). De voormalig middenvelder ging in op de economische situatie van de club, die volgens het clubicoon de afgelopen 25 jaar behoorlijk is veranderd. "Toen zei onze trainer: ik wil die speler, die speler en die spelers halen. Nu kan dat niet meer."

Clubs als Real Madrid, de eeuwige rivaal van FC Barcelona, hebben die luxe wel denkt Xavi. Zijn uitspraken zorgden volgens verschillende Spaanse media voor een woedende voorzitter Laporta. Die zou hem volgens onder meer Sport en El Mundo Deportivo willen ontslaan. Dat zou dan moeten gebeuren na de wedstrijd van komende zondag, als Barcelona het in eigen huis opneemt tegen Rayo Vallecano.

'Armoedig FC Barcelona kan dankzij speciale clausule Xavi Simons terughalen' Xavi Simons speelde in de jeugd jarenlang voor FC Barcelona, maar zou deze zomer zomaar terug kunnen keren. De Nederlander, die door Paris Saint-Germain dit seizoen werd uitgeleend aan RB Leipzig, zou de mogelijkheid hebben om volgend jaar in Spanje te voetballen.

Trainer Xavi kent een bijzonder turbulent seizoen als coach van de Catalanen. Real Madrid werd met afstand kampioen en de club werd uitgeschakeld in de veelbesproken Champions League-wedstrijden tegen Paris Saint-Germain, waar Xavi naar de tribune werd gestuurd en hij hard uithaalde naar de scheidsrechter.

Vertrekken, blijven en nu toch ontslag?

In januari van dit jaar kondigde Xavi nog zijn vertrek aan het eind van dit seizoen aan bij Barcelona. Daar kwam hij enkele maanden later toch op terug, want na meerdere gesprekken en lang nadenken wilde hij gewoon bij Frenkie de Jong en co blijven. Na zijn uitspraken van deze week moet hij toch vrezen voor een ontslag.