Xavi pislink na rode kaarten tijdens Barcelona - PSG: 'Het was een ramp'

Het ging na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Paris Saint-Germain bij de Spanjaarden vooral over de rode kaarten die scheidsrechter István Kovács uitdeelde. Onder meer Barcelona-trainer Xavi werd tijdens het duel weggestuurd. De Spanjaard was na afloop nog zeker niet gekalmeerd en haalde flink uit naar de scheidsrechter.

Xavi werd in de tweede helft naar de tribune gestuurd nadat hij woest een camerastandaard omver trapte. In de eerste helft kreeg verdediger Ronald Araújo direct rood omdat hij een doorgebroken speler vasthield. Barcelona verspeelde vervolgens de 1-0 voorsprong en werd met 1-4 uitgeschakeld. Tot woede van Xavi, die na afloop het veld op liep om verhaal te halen bij de arbiter.

Nachtmerrie voor Barcelona: PSG pijnigt Frenkie de Jong & co na rode kaart Paris Saint-Germain is zeker van de halve finale van de Champions League, nadat het dinsdag met 4-1 op bezoek bij FC Barcelona won. Bij de thuisploeg ging het helemaal fout na een rode kaart van Ronald Araujo. Een nachtmerrie voor Frenkie de Jong en zijn teamgenoten.

Hij deed na de wedstrijd uit de doeken wat hij tegen Kovács zei: "Ik heb de scheidsrechter verteld dat hij het erg slecht heeft gedaan en dat hij er niets van heeft begrepen. Het was een ramp. Zijn beslissing veranderde de hele wedstrijd. Ik praat niet graag over scheidsrechters, maar dit heeft de uitkomst van de wedstrijd beïnvloed."

Woedende Xavi ontploft tijdens Barcelona - PSG en krijgt rood Xavi is dinsdagavond weggestuurd tijdens Barcelona - Paris Saint-Germain. De Spaanse trainer kreeg rood nadat hij boos een camerastatief omvertrapte.

De rode kaart van Araüjo was volgens Xavi onterecht. "Het was veel te zwaar om hem daarvoor weg te sturen. Jammer dat het werk van een heel seizoen door één beslissing wordt beëindigd."

Bekijk hier de samenvatting van Barcelona - Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain is zeker van de halve finale van de Champions League, nadat het dinsdag met 4-1 op bezoek bij FC Barcelona won. Bij de thuisploeg ging het helemaal mis na een rode kaart van Ronald Araujo. Een nachtmerrie voor Frenkie de Jong en zijn teamgenoten. Bekijk hier de samenvatting.

Nog een rode kaart

Naast Araújo en Xavi moest er nog iemand met een rode kaart vertrekken. In de tweede helft werd er ook nog een staflid weggestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding. PSG scoorde na rust drie keer en schakelde het tiental van Barcelona in Spanje uit.

Frenkie de Jong baalt van uitschakeling in Champions League: 'Waren overtuigd dat we door konden gaan' Frenkie de Jong kreeg dinsdagavond een flinke domper te verwerken na de uitschakeling van FC Barcelona in de Champions League. De club verloor met 4-1 van Paris Saint-Germain. "Er zit niets anders op dan onszelf bijeen te rapen", aldus de Nederlander.

Frenkie de Jong baalt

Ook Frenkie de Jong zag dat de rode kaart de hele wedstrijd veranderde. "Dat we 1-0 voor kwamen was een groot voordeel, maar als je zo veel minuten als wij met tien man moet spelen, tegen een ploeg zo goed als PSG, dan weet je dat je het heel zwaar gaat krijgen", zei De Jong bij Movistar. "Het is een flinke domper, omdat we volledig overtuigd waren dat we door konden gaan."

Spaanse media fileren arbiter: 'PSG is de favoriet van de UEFA' FC Barcelona ging dinsdagavond in eigen huis onderuit tegen Paris Saint-Germain. Een vroege rode kaart deed de Spanjaarden de nek om. Mede daardoor richten de Spaanse media de pijlen op scheidsrechter István Kovács.