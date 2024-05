De punten tellen voor FC Barcelona na slechte wedstrijd: vitale tweede plaats bereikt

FC Barcelona heeft zich op de oh zo belangrijke tweede plaats gevestigd. De Catalaanse club won in een matige wedstrijd van Real Sociedad met 2-0.

FC Barcelona staat dus tweede met nog 3 wedstrijden te gaan en 76 punten. Girona FC en een beetje Atlético Madrid strijden nog mee om de tweede plaats met respectievelijk 75 en 70 punten.

Wedstrijdverslag FC Barcelona - Real Sociedad

De wedstrijd kwam erg langzaam op gang in het Olympisch Stadion. Raphinha liet het publiek opleven in de 37ste minuut met een bal tegen de paal. Dat was het startsein van een kort Barcelona-offensief dat gelijk een doelpunt opleverde.

Barcelona brak er drie minuten later razendsnel uit via Robert Lewandowski die nog op de eigen helft stond. Hij zag Ilkay Gündogan wegsprinten en stak de bal fraai weg. Gündogan kwam met Yamal in een twee-tegen-een-situatie en vond het grote Barça-talent goed, die keurig afrondde.

De wedstrijd bleef vervolgens in balans zonder echt op te winden. Beide ploegen kregen wat kleine kansjes. FC Barcelona had moeite om het af te maken en Real Sociedad kampte met hetzelfde fenomeen. De Surinamer Sheraldo Becker was nog een paar keer dreigend maar kon ook het net niet vinden.

In blessuretijd kreeg Barcelona nog een cadeautje. Real Sociedad maakte hands in het strafschopgebied. Raphinha benutte de pingel en dus staat Barcelona op tijd tweede.

Tweede plaats heel belangrijk voor Barcelona

Die tweede plaats is heel belangrijk voor FC Barcelona. De Catalanen willen niet alleen de regiogenoot Girona onder zich houden voor de eer, maar ook voor de centen. Los van de eindeseizoenspremie wacht de nummer twee namelijk ook deelname aan de lucratieve Supercopa de España.

Dat toernooitje wordt in de winter gespeeld in Saoedi-Arabië tussen de nummers één en twee van LaLiga en de bekerfinalisten van de Copa del Rey. Barcelona weet nu al dat deelname alleen al zo tussen de 7 en 8 miljoen euro oplevert. Barcelona kan alle centen goed gebruiken, eerder liep het al het lucratieve WK voor Clubs mis.