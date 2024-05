'Armoedig FC Barcelona kan dankzij speciale clausule Xavi Simons terughalen'

Xavi Simons speelde in de jeugd jarenlang voor FC Barcelona, maar zou deze zomer zomaar terug kunnen keren. De Nederlander, die door Paris Saint-Germain dit seizoen werd uitgeleend aan RB Leipzig, zou de mogelijkheid hebben om volgend jaar in Spanje te voetballen.

Simons speelde van 2010 tot en met 2019 in de jeugd van Barcelona, maar vertrok toen naar Parijs. In 2022 voetbalde hij bij PSV en na een sterk seizoen in Eindhoven besloot PSG de terugkoopclausule te activeren. Wel werd er afgesproken dat Simons een jaar uitgeleend zou worden aan een andere club. Dat werd dus RB Leipzig. Ondanks het waarschijnlijke vertrek van Kylian Mbappé is het niet zeker dat Simons volgend jaar zijn vervanger is.

Barcelona wil Simons terughalen

RB Leipzig gaf eerder al aan Simons dolgraag nog een jaartje te willen houden, maar nu zou ook Barcelona hem graag binnen willen halen. De Nederlander heeft volgens Mundo Deportivo in zijn contract een clausule staan dat hij zelf kan bepalen aan welke club hij uitgeleend wordt.

Het is door het aanstaande vertrek van Mbappé de grote vraag of PSG hem goed genoeg vindt om volgend jaar wel gebruik te maken van de Nederlander, maar als dat niet zo is dan wil Barcelona hem dolgraag binnenhalen. Dat moet dan op huurbasis gebeuren, want Simons kost minimaal honderd miljoen en dat geld heeft Barça simpelweg niet.

Sterk seizoen

Simons is in Duitsland aan een sterk seizoen bezig. Hij speelde 42 wedstrijden. Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij vijftien assists. De Nederlander, die deze zomer met Oranje meedoet aan het EK voetbal in Duitsland, heeft nog een contract tot en met 2027 in Parijs.