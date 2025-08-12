Mario Balotelli viert vandaag zijn 35e verjaardag, maar doet dat zonder club. Aan ambitie ontbreekt het de flamboyante Italiaan echter allerminst. De spits, die ooit heel Europa op zijn kop zette met zijn goals én fratsen, ziet zichzelf nog altijd terug op het grootste podium van allemaal.

We kennen hem allemaal van dat legendarische moment op het EK 2012: shirt uit, spieren aangespannen, na een keiharde knal die Manuel Neuer kansloos liet. Twaalf jaar later zit Super Mario zonder club, maar wil hij nog altijd een paar jaar door op het hoogste niveau. "Ik wil nog twee of drie jaar spelen", zegt Balotelli in een interview met het Italiaanse La Gazetto dello Sport.

Mario Balotelli droomt nog altijd groot

En dat is niet zomaar op welk podium dan ook. Op de vraag of hij nog een droom heeft, antwoordt Balotelli zonder aarzelen: "Spelen voor Real Madrid..." Meer toelichting geeft hij niet, maar de boodschap is duidelijk: ook op zijn 35e kijkt hij nog omhoog.

Om zich voor te bereiden op een mogelijke comeback, stort de voormalig topspits zich deze zomer op een verrassende trainingsvorm: thaiboksen. In Thailand trainde hij zelfs met voormalig wereldkampioen Rodtang Jitmuangnon. "Het is zwaar, maar het houdt me scherp", vertelt hij over zijn nieuwe passie.

i Mario Balotelli nadat hij Italië ten koste van Duitsland naar de EK-finale schoot waar het uiteindelijk verloor van Spanje in 2012. ©Getty Images

Vaderschap en nationale pijnpunten

Buiten het veld worstelt Balotelli met iets heel anders: tijd doorbrengen met zijn kinderen. In Italië gelden strikte omgangs- en voogdijwetten, waardoor gescheiden ouders vaak minder contactmomenten hebben dan ze zouden willen. "Met mijn dochter gaat het beter, omdat haar moeder makkelijker bereikbaar is. Maar met mijn zoon is het lastiger. Totdat bepaalde wetten veranderen, blijft dat moeilijk", zegt hij openhartig. Toch glundert hij wanneer hij over hun talenten praat: karate voor Pia, voetbal voor Lion.

Terugkijkend op zijn carrière is er één ding waar Balotelli spijt van heeft: dat hij niet vaker voor het nationale team speelde. Met 14 goals in 36 interlands evenaart hij grootheid Gianni Rivera, maar hij denkt dat het nog veel meer doelpunten hadden kunnen zijn. "Sommigen wilden me niet in het nationale team. Maar dat is verleden tijd", doelt hij op zijn afwezigheid bij de nationale ploeg.

Belofte aan zijn broer

Mocht de transfer naar Real er niet komen, dan weet hij al waar hij zijn carrière wil afsluiten: naast zijn broer Enock bij amateurclub FC Vado. "Ik heb hem beloofd mijn carrière samen met hem te beëindigen", vertelt hij. Of hij nog één keer op het grootste podium verschijnt, blijft onzeker. Maar wie Balotelli kent, weet: één moment is genoeg om opnieuw wereldnieuws te worden.

