AZ en FC Utrecht zijn zeker van Europees voetbal en dat is héél goed nieuws voor Nederland. Er komen dit seizoen liefst zes Nederlandse teams in één van de Europese competities uit om coëfficiëntenpunten te verdienen voor ons land.

Die punten zijn belangrijk voor Nederland om zoveel mogelijk tickets voor Europees voetbal te krijgen. De zesde plek waar 'wij' momenteel op staan levert dus al zes plekken op: PSV en Ajax in de Champions League, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht in de Europa League en AZ in de Conference League.

Voordat alle hoofdtoernooien van start zijn gegaan, heeft Nederland al de nodige punten verdiend. En dat is vooral te danken aan FC Utrecht en AZ, die de nodige voorrondes moesten overleven om het eindtoernooi te bereiken. Al die losse zeges leverden al punten op.

Puntenverdeling

Een overwinning in de kwalificatie - van welk toernooi dan ook - levert 1 punt, een gelijkspel is goed voor 0,5 punt. Vervolgens moeten al die punten door zes worden gedeeld, omdat Nederland met zes teams actief is in Europa. De 4-1 overwinning van AZ tegen Levski Sofia leverde dus 0,167 punt (1 gedeeld door 6) op.

FC Utrecht won vijf van de zes wedstrijden (5,5 punten), AZ verloor er slechts één in evenveel duels (5 punten). Feyenoord deed met één overwinning in de voorronden van de Champions League ook een kleine duit in het zakje. Dat levert dus een totaal van 11,5 punten op. Ajax en PSV kregen allebei zes punten voor plaatsing voor de Champions League, wat het totaal op 23,5 zet. Gedeeld door zes maakt dat: 3,917 punt, het huidige coëfficiëntenaantal van Nederland.

Waarom de ranglijst zo belangrijk is

Waarom zijn die lastige cijfers nu zo belangrijk? Omdat Nederland zo hoog mogelijk wil staan op de coëfficiëntenranglijst. Makkelijk gezegd: hoe hoger een land staat, hoe meer clubs het mag afvaardigen in Europa. En vaak ook met een extra plekje in de Champions League.

Zo heeft Nederland recht op twee plekken én één kwalificatieplek in dat toernooi, terwijl de top vijf allemaal vier teams aflevert in het hoogste toernooi. Dat zou vooral qua financiën een enorme meevaller betekenen voor veel Nederlandse teams van en buiten de traditionele top drie.

