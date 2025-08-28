PSV weet wat hen te wachten staat in Europa: een zéér pittige competitiefase in de Champions League met onder meer duels tegen grootmachten als Bayern München en het Liverpool van Arne Slot. Sportnieuws.nl sprak met échte PSV’er Berry van Aerle en oud-trainer en analist Gertjan Verbeek over de kansen van de Eindhovenaren in het miljardenbal.

Van Aerle, tegenwoordig scout bij PSV, denkt dat de loting enerzijds zwaar is, maar ook kansen biedt. "Je weet dat het niet makkelijk wordt als je Champions League speelt, maar dit is wel héél pittig. Maar ik vind het ook een leuke poule, want we zien Noa Lang (Napoli) en Malik Tillman (Bayer Leverkusen) terug. Daar moeten we eigenlijk wel punten tegen pakken, want dat zijn de wedstrijden die fifty-fifty zijn. Het is een mooie, maar zware loting."

Verbeek is iets terughoudender in zijn verwachtingen, vooral tegen de Europese grootmachten. "Het zijn mooie affiches, maar waar gaat PSV de volle buit pakken…? Je kunt altijd boven jezelf uitstijgen, maar Bayern, Liverpool, Atlético, Napoli en Newcastle United zijn een brug te ver, denk ik. Tegen die ploegen is ieder punt mooi meegenomen. De enige ploegen waarvan ik denk: daar kan je punten tegen pakken, zijn Olympiakos en Union Sint-Gillis."

Erik ten Hag is nog zoekende

Van Aerle is vooral benieuwd naar het weerzien met de Nederlandse coaches, Erik ten Hag (Leverkusen) en Arne Slot (Liverpool). "Dat vind ik wel leuk. Je kent ze natuurlijk uit de Nederlandse competitie en dat vergroot onze mogelijkheden natuurlijk ook", stelt de winnaar van het EK 1988, die wel kansen ziet tegen Leverkusen. "Je merkt dat ze nog zoekende zijn, al hebben ze wel flink veel geld uitgegeven, onder meer voor onze beste speler (Tillman, red.)."

Verbeek denkt dat het feit dat PSV-coach Peter Bosz bekend is met Ten Hag en Slot een klein voordeel kan opleveren. "Je kunt hun denkwijze natuurlijk wel, al bestaan échte verrassingen tegenwoordig niet meer met alle beschikbare beelden", vervolgt de analist.

'Hopen op rust voor spelers bij grootmachten'

Van Aerle is optimistisch over PSV’s kansen om door te stoten naar de tussenronde van het miljoenenbal. "Daar ga ik wel vanuit. Wij hebben ons ook goed versterkt en verder moet het speelschema ook een beetje gunstig zijn. Vorig jaar speelde je bijvoorbeeld tegen het B-elftal van Liverpool, dan heb je natuurlijk meer kans dan als het de openingswedstrijd is."

Verbeek is minder positief. De oud-trainer vindt het vooral belangrijk om zaterdag af te wachten, wanneer het definitieve speelschema van de Champions League bekend wordt gemaakt. "Union en Olympiakos móét je winnen, dan heb je al zes punten. Dan moet je er nog vijf zien te halen. PSV gaat ergens vast nog een gestolen overwinning halen… Dan kom je al een heel eind, maar het wordt wel een lastig verhaal. Vooral het speelschema is belangrijk. Je moet hopen dat de grootmachten hun spelers rust geven."

