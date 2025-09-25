De eerste duels in de Champions League en Europa league zitten er op en Nederland is de competitiefase beroerd begonnen. Alle duels van Nederlandse clubs werden verloren en dat kan verregaande gevolgen hebben voor de komende jaren. Op de zogeheten coëfficiëntenranglijst doet Nederland slechte zaken.

Die ranglijst bepaald hoeveel en welke tickets een land krijgt in de Europese toernooien. Op de ranglijst staat Nederland nu op een zesde plaats en dat is belangrijk: die positie geeft namelijk recht op twee directe tickets voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het is dus van belang dat Nederland zo veel mogelijk punten sprokkelt.

Alleen maar verliezers

Dat is in de eerste speelronde niet gelukt. Wat heet: Ajax (Internazionale) en PSV (Union Sint-Gilles) verloren vorige week in de Champions League hun thuisduels. In de Europa League deden ook Go Ahead Eagles (tegen FCSB) en FC Utrecht (Olympique Lyon) dat op donderdag. Een dag eerder speelde Feyenoord bij het Portugese Braga weinig klaar en verloor het ook. Daardoor haalt Nederland precies 0.000 punten binnen op de ranglijst.

Portugal en België slaan toe

De concurrerende landen waren een stuk beter in vorm. Deze week pakte Portugal (zevende op de rangking) maar liefst 0.800 punt. Ook België snoepte met 0.400 punt wat van de achterstand af. De voorsprong van Nederland is nog geruststellend, maar zulke dramatische resultaten helpen niet mee.

Bekijk hier de stand op de coëfficiëntenranglijst

Positie op ranglijst Land Punten dit seizoen Totaal aantal punten 5 Frankrijk 3.642 68.819 6 Nederland 3.916 61.866 7 Portugal 6.000 58.666 8 België 5.300 56.150

Voordeeltje voor Nederland

Nederland heeft één voordeel. 'We' hebben liefst zes teams in de groepsfase van de hoofdtoernooien. Naast het vijftal dat al een duel heeft gespeeld zit ook AZ in de Conference League. Daardoor kan Nederland met meer teams punten scoren dan Portugal en België. Zij hebben nu nog vier en drie teams in Europa.

Groot gevaar dreigt

Dan moeten er natuurlijk wel aansprekende resultaten geboekt worden. Anders verdwijnt de voorsprong als sneeuw voor de zon. En dat lijkt sowieso al te gaan gebeuren omdat volgend jaar het succesvolle seizoen 2021/2022 verdwijnt. In dat jaar was Nederland in topvorm en haalde alleen Engeland meer punten op de ranking. Die punten vallen na dit seizoen weg, waardoor Nederland dan virtueel op de achste plek staat. België maakt dan een reuzensprong naar stek zes. Het is dus zaak voor de Nederlandse teams op zich te herpakken na deze dramatische week.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.