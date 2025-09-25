Go Ahead Eagles loopt bij hun Europa League-debuut meteen tegen een flinke domper aan. De ploeg van Melvin Boel kwam uitstekend voor de dag, maar tóch gingen de drie punten naar FCSB. De Roemenen gaven de Eagles een lesje effectiviteit en keerden huiswaarts met een 1-0 zege. Daarmee zijn er wéér geen punten voor de coëfficienten na eerdere nederlagen van Ajax, PSV en Feyenoord.

Go Ahead Eagles wilde, zoals het spandoek van de harde kern aangaf: 'Fly like an Eagle', uit de startblokken schieten maar begon juist zeer weifelend. De eerste kansen waren voor de gevallen topclub uit Roemenië, die een ongekend slecht seizoen kennen met een dertiende plaats na tien duels. De openingstreffer lag al binnen dertien minuten in het netje. FCSB-spits David Miculescu kreeg alle ruimte in het strafschopgebied en schoot de bal achter Jari de Busser: 0-1.

Kowet schrikt wakker, maar scoort niet

Kowet schrok overduidelijk wakker en kreeg drie opgelegde kansen voor de gelijkmaker, maar de FCSB-goalie ontpopte zich al vroeg tot uitblinker. Ook in het restant van de eerste helft stond het vizier bij Eagles niet op scherp. Victor Edvardsen en Mathis Suray kregen meermaals dé kans om hun ploeg op gelijke hoogte te schieten, maar de bal wilde er niet in. De ploeg van Boel ging bij hun eerste duel in een Europees hoofdtoernooi met een achterstand rusten.

Jacht op gelijkmaker

Na de rust móést Go Ahead Eagles op jacht naar hun eerste Europese treffer van het seizoen. De zenuwen op de tribune namen naarmate de wedstrijd vorderde voelbaar toe, want de gelijkmaker hing allesbehalve in de lucht voor de Deventenaren. Terwijl de ploeg van Boel de druk probeerde op te voeren, lukte het niet om een vuist te maken. Met een kwartier op de klok bleef Go Ahead op jacht naar de 1-1. Tot een goal kwam Kowet niet en dus keerden de Roemenen met de eerste drie punten van het Europa League-seizoen huiswaarts.

Winnaar van Europa Cup I

FCSB, beter bekend als Steaua Boekarest, is de winnaar van de Europa Cup I (voorloper Champions League) in 1986. Dat was twee jaar voordat PSV die beker won. Daarnaast werd de club liefst 28 keer kampioen van Roemenië, waaronder vorig seizoen nog. Maar zo goed gaat het inmiddels niet meer met de gevallen topclub met een dertiende plek in de SuperLiga van Roemenië.

Go Ahead speelde één keer mee op het hoogste niveau, in 1965-1966 bij de European Cup Winners Cup. Dat was van korte duur: Celtic was over twee wedstrijden met 7-0 te sterk. Dit seizoen zal voor het eerst in zestig jaar 'afscheid' worden genomen van dat tweeluik met Europese krakers tegen onder meer Aston Villa, VfB Stuttgart en RB Salzburg.

Alles over de Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.