Het gebeurt geregeld dat scheidsrechters een rode kaart geven, maar een rode prent die werd uitgedeeld in het Conference League-kwalificatieduel tussen Basaksehir en CS Universitatea Craiova was werkelijk waar ongekend. Daar werd namelijk de stadionspeaker van het veld gestuurd.

Craiova begon de wedstrijd met een 2-1 voorsprong en verzekerde zich met een 3-1 zege van een plek in de groepsfase van de Conference League. Daarmee kwam de eindstand op 5-2 over twee duels.

Maar na het derde doelpunt van de avond, waarmee Basaksehir definitief vrijwel kansloos werd, sloeg de feeststemming al snel om in complete chaos langs de zijlijn. Tussen spelers en stafleden van beide ploegen ontstond een opstootje, waarbij de scheidsrechter rode kaarten uitdeelde aan leden van de technische staf van beide teams.

Stadionspeaker

Het meest bizarre moment volgde echter toen de arbiter ook de stadionspeaker van Craiova een directe rode kaart gaf – terwijl die nog luidkeels in de microfoon het derde doelpunt van de Roemenen aan het vieren was. Waarom hij precies werd weggestuurd is niet helemaal duidelijk, maar de stadionspeaker werd door de grensrechter van het veld begeleid.

hala anons yapmaya devam ediyo bi de amk https://t.co/qkGevjtl0T pic.twitter.com/1Nm9rtl1jr — arda (@uardaninho) August 28, 2025

Rampweek

Met de uitschakeling van Basaksehir in de Conference League is de rampweek voor het Turkse voetbal compleet. In de afgelopen twee dagen gingen ook Fenerbahçe, Samsunspor en Besiktas onderuit in de play-offs. Alleen Fenerbahçe en Samsunspor wisten nog een Europees ticket te bemachtigen: respectievelijk voor de Europa League en de Conference League.

Besiktas grijpt dit seizoen volledig naast Europees voetbal. Na de eerdere uitschakeling in de Europa League-kwalificatie tegen Shakhtar Donetsk, volgde donderdagavond een nieuwe tik: ook in de play-offs van de Conference League gingen de Turken onderuit tegen het Zwitserse Lausanne. Nog geen anderhalf uur na het laatste fluitsignaal werd coach Ole Gunnar Solskjaer de laan uit gestuurd.

Alles over de Conference League