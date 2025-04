Concurrentie zet vol druk op Liverpool in aanloop naar beladen duel, maar Arsenal zit ook met zorgen

Liverpool speelt woensdag het beladen duel met stadsgenoot Everton, maar zag de concurrentie in de strijd om de landstitel in Engeland de concurrentie de druk opvoeren. Al ging het voor de nummer twee van de Premier League niet helemaal vlekkeloos.

Arsenal won dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Fulham. Mikel Merino opende vlak voor rust de score voor de thuisploeg. De ingevallen Bukayo Saka bekroonde zijn rentree met de 2-0. De aanvaller is hersteld van een hamstringblessure die hij eind vorig jaar opliep. Rodrigo Muniz bepaalde diep in blessuretijd de eindstand (2-1).

Blessures

In de eerste helft ging het al vroeg mis voor Arsenal, want verdediger Gabriel viel na een kwartier uit met een blessure. Daarnaast moest de Nederlander Jurriën Timber in de tweede helft gewisseld worden met spierklachten. Ook zorgen dus voor trainer Mikel Arteta in aanloop naar de Champions League-kwartfinale tegen Real Madrid en de resterende strijd in de Premier League.

Beladen duel Liverpool

Arsenal blijft de nummer 2 van de Premier League, met een achterstand van 9 punten op Liverpool. De koploper speelt woensdag nog het thuisduel tegen Everton. Eerder dit seizoen eindigde het duel op Goodison Park in een chaos. Everton scoorde diep in blessuretijd de 2-2 en een volksfeest ontaardde op de tribunes. In de nasleep kreeg trainer Arne Slot rood van de scheids en werd hij voor twee duels geschorst.

Nottingham Forest

Nottingham Forest staat stevig op de derde plaats van de ranglijst en won van Manchester United (1-0). Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee hadden een basisplaats bij de nummer 13 van de Premier League, net als oud-spelers André Onana en Noussair Mazraoui van Ajax. Anthony Elanga scoorde in de vijfde minuut voor Nottingham Forest.

Wolverhampton Wanderers won de thuiswedstrijd tegen West Ham United (1-0). Jørgen Strand Larsen, ex-spits van FC Groningen, scoorde voor de thuisploeg.

