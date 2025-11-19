Curaçao is wereldnieuws. Het kleine eiland plaatste zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst in de geschiedenis voor het WK voetbal. En dus staat Curaçao in het middelpunt van de belangstelling dankzij Dick Advocaat en co. Dat zorgt ook bij Corendon voor lachende gezichten, zo blijkt in gesprek met Sportnieuws.nl.

De reisorganisatie baarde na het cruciale gelijkspel van Curaçao bij Jamaica al snel opzien door de naam Corendon voor een dag te wijzigen in Corendick, een ode aan de 78-jarige bondscoach en die vanwege privéomstandigheden ontbrak tijdens het beslissende duel én zijn assistent Cor Pot.

Opmerkelijk eerbetoon

Commercieel directeur Martin de Boer legt de opmerkelijke actie uit aan Sportnieuws.nl. "Uiteindelijk hebben we twee fantastische coaches: Dick Advocaat en assistent Cor Pot. Cor zei afgelopen week in een interview: 'Ze mogen ons wel dankbaar zijn, we zijn eigenlijk wel Corendick.' Op dat moment zaten we bij elkaar, ook eigenaar Atilay Uslu zat er bij, toen dachten we 'hier moeten we iets mee'. Eén dag gaan we door Corendick door het leven, als ze het WK halen."

Dat lukte dus na een zenuwslopend duel op Jamaica. De reisorganisatie is dolblij met het gigantische succes, mede door de bijzondere band die het met Curaçao en de nationale voetbalploeg heeft. "De sfeer is euforisch. Vanmiddag (in Curaçao, red.) is er een rondtocht over het eiland, vanaf het vliegveld. De spelers worden gehuldigd langs alle straten om het succes te vieren. Het was vannacht één groot feest. Ik kreeg beelden door, het was onvoorstelbaar."

Curaçao staat op zijn kop

Het eiland staat volgens de commercieel directeur op zijn kop. En dan moet het WK over ruim een half jaar nog beginnen. Corendon belooft een hoop spektakel rondom het toernooi. "Vannacht zijn we helemaal losgegaan. Je kan veel van ons verwachten tijdens het WK. Curaçao wordt omgedoopt tot het Oranje- en Curaçao-eiland."

Welke tegenstanders Curaçao treft tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is nog onduidelijk. Een ding staat vast: hoe het ook afloopt, voor De Boer is het nu eigenlijk al bijna volledig geslaagd. "We hadden een droom en vannacht is die droom gewoon waarheid geworden."

Loting voor WK voetbal

Net als Nederland weet Curaçao wel in welke pot het terecht gaat komen: 4. Nederland zou een van de tegenstanders kunnen zijn. In het onderstaande lees je meer over de mogelijke scenario's in de groepsfase. De loting vindt plaats op 5 december.