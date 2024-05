Cristiano Ronaldo breekt record in Saudi Pro League op laatste speeldag

Cristiano Ronaldo gaat op 39-jarige leeftijd gewoon door met het verbreken van records. Maandagavond brak hij het record in de Saudi Pro League voor meeste wedstrijden in één seizoen. Hij scoorde twee keer in de laatste speelronde.

Ronaldo speelde met Al-Nassr tegen Al-Ittihad Jeddah, de ploeg van N'golo Kanté. De Portugees scoorde twee keer in de laatste wedstrijd van het seizoen. Daarmee verbrak hij een record.

Cristiano Ronaldo steelt de show met miljoenen-outfit en aankomst in Ferrari, tijdens gevecht tussen Tyson Fury en Oleksandr Usyk Cristiano Ronaldo trok veel aandacht tijdens het boksduel tussen Tyson Fury en Oleksander Usyk. De voetballer arriveerde in een Ferrari, maar zijn outfit was nog meer waard dan de auto.

Hij scoorde namelijk de meeste goals ooit in één seizoen in de Saudi Pro League. Het oude record stond op naam van Abderrazak Hamdallah. Die scoorde in seizoen 2018/19 wel 34 keer.

Voor Ronaldo staat de teller na maandagavond op 35 goals. Daarnaast gaf hij ook nog 11 assists. De sterspeler speelde 31 wedstrijden in de competitie.

De dag dat Cristiano Ronaldo huilend het veld verliet dankzij de Nederlandse 'Kannibaal': 'Dat litteken zag je nog steeds' De wedstrijd ging de geschiedenisboeken in als De Slag om Neurenberg. Tijdens Nederland - Portugal op het WK van 2006 deelde de Russische arbiter Valentin Ivanov zestien gele en vier rode kaarten uit. Uiteindelijk wonnen de Portugezen. Eén moment vroeg in de wedstrijd springt eruit: "Mijn overtreding heeft misschien de toon gezet."

EK-records

Op het aankomende EK in Duitsland zal Ronaldo ook aan zijn records blijven werken. De 39-jarige Portugees zit nog steeds bij de selectie. Het zal zijn zesde keer op een EK worden. Daarmee scherpt hij zijn eigen record aan.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Portugal met recordhouder Cristiano Ronaldo De Portugese voetbalbond heeft de definitieve selectie voor het Europees Kampioenschap naar buiten gebracht. In de 26-koppige selectie is nog steeds ruimte voor Cristiano Ronaldo (39), die voor de zesde keer present zal zijn op een EK en zo zijn record aanscherpt.

Sinds 2004 was hij er elke editie bij, waarmee hij vanaf 2021 al solo recordhouder is met vijf deelnames. Zo kwam hij tot de meeste wedstrijden én meeste goals ooit op het toernooi. Wanneer hij deze zomer in actie komt, verbreekt hij ook het record van oudste veldspeler op een EK ooit.

Of de 39-jarige aanvaller die titel dan ook daadwerkelijk achter zijn naam krijgt, is echter nog maar de vraag. Landgenoot Pepe is nog twee jaar ouder en zit ook 'gewoon' bij de selectie. Voor hem liggen er dus eveneens records in het verschiet. Het hoofddoel zal echter zijn om het toernooi opnieuw te winnen, zoals ze in 2016 ook al deden.