Cristiano Ronaldo steelt de show met miljoenen-outfit en aankomst in Ferrari, tijdens gevecht tussen Tyson Fury en Oleksandr Usyk

Cristiano Ronaldo trok veel aandacht tijdens het boksduel tussen Tyson Fury en Oleksander Usyk. De voetballer arriveerde in een Ferrari, maar zijn outfit was nog meer waard dan de auto.

De voetballer was aanwezig bij het gevecht tussen de zwaargewichten, dat bij hem om de hoek plaatsvond. De 39-jarige Portugees voetbalt bij Al-Nassr in de Saudi Pro League. Het gevecht vond ook plaats in Saoedi-Arabië, in de stad Riyad.

De aankomst van Ronaldo was erg opvallend. De vedette reed samen met zijn 13-jarige zoon in een Ferrari Purosangue. Die auto is zo'n 400.000 euro waard.

Cristiano Ronaldo aura is insane



Outfit

Dat bedrag is nog niets in verhouding met de waarde van de outfit die CR7 droeg. Zijn jas en bijpassende korte broek waren van het merk Gucci. Samen zouden ze ongeveer 3500 euro gekost hebben. Maar het duurste item dat Ronaldo droeg was zijn horloge.

Hij maakt zijn look namelijk af met een glinsterend Franck Muller-uurwerk. Het horloge is afgewerkt met 424 fonkelende witte diamanten. Het is dan ook moeilijk te missen aan de pols van de voetballer. Het horloge kost zo'n 1,4 miljoen euro.

Ronaldo zal zijn hand niet omdraaien voor dit soort bedragen. Hij is namelijk de best verdienende sporter ter wereld, bleek uit een lijst van Forbes. Hij verdient een gigantisch bedrag in Saoedi-Arabië dankzij zijn contract bij Al-Nassr. Samen met al zijn verdiensten naast het veld, kreeg hij de afgelopen 12 maanden in totaal 239 miljoen euro op zijn toch al royale bankrekening. Hij laat op deze ranglijst zijn eeuwige rivaal Lionel Messi en andere topsporters ver achter zich.

Opvallend is dat drie voetballers uit de Saudi Pro League in de top tien staan. Daar verdienen ze dus vooral bakken met geld, zo blijkt uit het onderzoek van Forbes. Ook Fury en Usyk kregen voor de strijd om het zwaargewichtkampioenschap in Riyad een flink geldbedrag. Zo zou de Brit wel 95 miljoen euro verdienen aan het gevecht, ondanks zijn nederlaag.