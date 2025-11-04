Cristiano Ronaldo heeft voor het eerst openhartig gesproken over zijn huwelijksaanzoek aan Georgina Rodríguez, dat in augustus van dit jaar openbaar werd. Zo onthulde hij bijzondere details. "Ik ging niet op één knie."

In een spraakmakend interview met Piers Morgan onthulde Ronaldo dat hij met zijn verloofde nog geen trouwdatum heeft geprikt. Wel liet hij een opmerkelijke wens doorschemeren, die te maken heeft met het Portugese nationale elftal.

"We hebben de datum nog niet vastgelegd. Het plan is om na het WK 2026 te trouwen, mét de trofee", grapte de topvoetballer. Hij bekende ook dat de locatie nog niet is gekozen en dat zijn aanstaande bruid niet van 'grote feesten' houdt.

'Wauw, dit is het juiste moment om ja te zeggen'

Over het aanzoek zelf vertelde Ronaldo dat zijn dochters, Eva en Alana, uiteindelijk doorslaggevend waren, vooral wat de timing betreft. "Het was rond één uur 's nachts. Mijn dochters lagen in bed te slapen. Een vriend van me gaf me de ring om aan Georgina te geven. Terwijl hij dat deed, kwamen mijn twee dochters binnen en zeiden: Papa, je gaat mama de ring geven en haar ten huwelijk vragen", herinnerde hij zich.

Ronaldo was verbaasd door de actie van zijn dochters. "Ik zei: 'Wauw, dit is het juiste moment om ja te zeggen'. Het was hét moment. Ik wist dat ik het ooit zou doen, maar ik had niet gepland om het op dat moment te doen", voegde hij eraan toe.

'Ik ging niet op één knie'

De Portugese superster ging niet op één knie, aangezien het aanzoek spontaan verliep, maar hij omschrijft het als een prachtig moment. "Omdat mijn dochters dat zeiden en mijn vrienden aan het filmen waren, moest ik improviseren en gaf ik de ring. Ik ging niet op één knie omdat ik er niet op voorbereid was, maar het was een mooi moment", aldus Ronaldo.

"Het was simpel, ik ben geen erg romantische man. Nou ja, ik ben het wel, maar niet overdreven romantisch. Ik ben niet het type dat elke week bloemen mee naar huis neemt. Maar ik ben op mijn eigen manier romantisch. Het was mooi. Ik wist dat zij de vrouw van mijn leven is, dus ik deed het en ik hoop dat ik het goed heb gedaan", vertelde hij over zijn aanzoek.

'De tranen sprongen in mijn ogen'

Ondanks de opvallende ring, onthulde de veertigjarige aanvaller dat Georgina geen aandacht had voor het sieraad, wat hem nog meer imponeerde. "Eén ding vond ik geweldig: ze gaf niets om de ring. Ze vroeg me of ik eerlijk was, en ik zei: Ik wil je en ik wil met je trouwen. Ik huilde niet, maar de tranen sprongen in mijn ogen", zo eindigde Ronaldo.